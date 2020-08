W. Brytania: Skorygowano błędne dane o rekordowej liczbie zakażeń w Irlandii Płn.

Brytyjski rząd skorygował w poniedziałek wieczorem błędnie podaną po południu, zaskakująco dużą, liczbę nowych przypadków koronawirusa w Irlandii Północnej - zamiast 200 w rzeczywistości jest ich 10.

W opublikowanym po południu codziennym bilansie informowano, że w całym Zjednoczonym Królestwie w ciągu ostatnich 24 godzin - czyli między 9 rano w niedzielę a 9 rano w poniedziałek - wykryto 853 nowe zakażenia, z czego aż 200 w Irlandii Północnej. W przypadku tej prowincji oznaczałoby absolutny rekord zakażeń od początku epidemii, bo nawet w jej szczycie, pod koniec marca i w kwietniu, tylko raz się zdarzyło, by ich dobowa liczba przekroczyła 150.

Wieczorem jednak skorygowano tę informację - dobowy bilans z całego kraju to nadal 853 przypadki, ale w Irlandii Północnej było ich tylko 10. To oznacza, że od początku epidemii w Irlandii Północnej wykryto 6776 zakażeń koronawirusem, z czego 559 zakończyło się zgonem. W całym Zjednoczonym Królestwie dotychczasowy bilans epidemii to 326 614 zakażeń i 41 433 zgonów.