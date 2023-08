W. Brytania: Sky News: coraz więcej ofiar nieuczciwych pośredników obiecujących wizę i pracę

Coraz częściej zdarza się, że osoby, które płacą pośrednikom tysiące lub dziesiątki tysięcy funtów za pomoc w załatwieniu wizy uprawniającej do pracy w Wielkiej Brytanii, padają ofiarą oszustw, bo okazuje, że obiecana praca nie istnieje - informuje w środę stacja Sky News.

Problem oszustw dotyczy zwłaszcza osób przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii jako pracownicy opieki oraz opiekunowie domowi. W okresie 12 miesięcy do marca tego roku włącznie brytyjskie władze wydały 170 993 wizy dla wykwalifikowanych pracowników, z czego 40 416 dla pracowników opieki i opiekunów domowych, w przypadku których wymogi wizowe są najniższe.

Sky News rozmawiała z jedną z osób oszukanych przez nieuczciwych pośredników, Nigeryjką, która zapłaciła agentowi równowartość 10 tys. funtów za pomoc w uzyskaniu wizy oraz załatwieniu pracy. Wizę dostała, ale gdy trzy miesiące temu przyjechała do Wielkiej Brytanii okazało się, że żadnej pracy nie ma. Teraz korzysta z banku żywności w nigeryjskim centrum w Rochdale koło Manchesteru i - jak mówi - zna dziesiątki osób, które są w podobnej sytuacji, albo w jeszcze gorszej, bo śpią na ulicach.

Żadnych statystyk na temat tego, ile osób padło ofiarą nieuczciwych pośredników, nie ma, ale pewne pojęcie o skali problemu daje fakt, że na 35-40 osób regularnie przychodzących do wspomnianego banku żywności w Rochdale, 15 to właśnie ci, którzy po przybyciu do Wielkiej Brytanii dowiedzieli się, że ich obiecana praca nie istnieje.

Jak podkreśla Sky News, takich przypadków jak nigeryjskiej rozmówczyni, w całym kraju jest mnóstwo, a najczęściej ofiarami są właśnie obywatele Nigerii, Pakistanu i Bangladeszu. Stacja zwraca uwagę, że też jest drugi aspekt sprawy - niektóre osoby z korzystających z pośrednictwa agentów przy załatwieniu wizy dla pracowników opieki wcale nie planują podejmować takiej pracy.

"Niektórym z nich powiedziano przed przyjazdem: +Nie będziesz miał (załatwionej) pracy, tylko tam jedziesz+. A oni płacą dużo pieniędzy. To po prostu sposób na dostanie się do Wielkiej Brytanii" - wyjaśnia Anhar Ali, manager supermarketu Al-Falah w Bradford. Jak dodaje, niektórzy z tych, co przychodzą zapytać się o pracę w jego supermarkecie, nie znają nawet angielskiego, mimo że jest to warunek wstępny do otrzymania wizy dla wykwalifikowanego pracownika.

