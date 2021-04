W. Brytania: Sondaż: 23 proc. obywateli nie chce niczego robić, by zapobiec zmianom klimatu

Prawie jedna czwarta Brytyjczyków nie jest gotowa do wprowadzenia zmian w swoich przyzwyczajeniach życiowych w celu zapobieżenia zmianom klimatycznym - wynika z opublikowanego w środę sondażu ośrodka YouGov dla stacji Sky News.

Tylko 21 proc. ankietowanych uważa, że zmiany klimatyczne dotykają ich osobiście, ale 50 proc. jest zdania, że dotykają Wielką Brytanię jako całości, a 69 proc. - że mają wpływ na inne kraje na świecie.

Uczestnicy sondażu zostali też zapytani o poparcie dla różnych działań mających na celu ograniczenie zmian klimatycznych. 50 proc. poparło zakaz sprzedaży od 2030 roku nowych samochodów z silnikami benzynowymi i dieslowskimi, podczas gdy przeciwnych temu jest 34 proc. badanych.

Podobne poparcie wyrażono dla zwiększenia podatków lotniczych dla pasażerów, którzy więcej latają - 51:36 proc. Zamknięcie elektrowni gazowych poparło 39 proc., a przeciwnych mu jest 32 proc. Natomiast wyraźna większość sprzeciwia się nowym podatkom na produkty mięsne, jak wołowina, których produkcja przyczynia się do wytwarzania dużej ilości dwutlenku węgla - 32 proc. za, 55 proc. przeciw, oraz wprowadzeniu nowych podatków za używanie gazu, aby skłonić ludzi do przejścia na energię elektryczną - 23 proc. za, 60 proc. przeciw.

Ankietowanych poproszono również o wskazanie jednej rzeczy, którą najbardziej byliby skłonni zrobić, aby zmniejszyć brytyjską emisję gazów cieplarnianych. Najwięcej, bo 29 proc. gotowych jest zrezygnować z jeżdżenia samochodami z silnikami benzynowymi lub dieslowskimi, 20 proc. wybrałoby znaczący wzrost kosztów podróży zagranicznych, 13 proc. - znaczący wzrost cen mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego, a 2 proc. - znaczący wzrost kosztów ogrzewania w domach. Ale 23 proc. nie jest chętnych na żadną z tych rzeczy w celu zmniejszenia emisji.

Z sondażu wynika, że zdecydowana większość ankietowanych - ponad 80 proc. w każdym z przypadków - rozumie takie pojęcia jak energia odnawialna, gazy cieplarniane, emisja dwutlenku węgla, ślad węglowy, nieco mniej niż połowa - od 42 do 45 proc. - wie, co oznacza zerowa emisja netto, porozumienie paryskie i szybka moda (fast fashion). Ale tylko 16 proc. badanych zna termin COP26, mimo że to Wielka Brytania będzie w listopadzie gospodarzem tego ONZ-owskiego szczytu klimatycznego. A jedynie 3 proc. poprawnie wskazało, że ministrem odpowiedzialnym za przygotowania do szczytu i sprawy walki ze zmianami klimatycznymi jest Alok Sharma.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński