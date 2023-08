W. Brytania: Sondaż: konserwatyści tracą poparcie nawet w swoich sztandarowych tematach

Brytyjscy wyborcy bardziej ufają opozycyjnej Partii Pracy, niż rządzącym konserwatystom nawet w tak sztandarowych dla nich kwestiach, jak podatki, imigracja oraz prawo i porządek - wynika z opublikowanego we wtorek sondażu ośrodka YouGov dla dziennika "Times".

Ankietowani zostali zapytani o to, która z partii lepiej poradzi sobie z rozwiązaniem 10 najważniejszych wyzwań stojących przed krajem. W przypadku aż dziewięciu z nich lepsze oceny uzyskali laburzyści, a tylko w kwestii obronności i bezpieczeństwa wyborcy mają większe zaufanie do Partii Konserwatywnej (24 proc. do 19 proc.).

Jak zwraca uwagę "Times", na Partię Pracy badani wskazali nawet w trzech kwestiach, które są tradycyjnie fundamentalne dla Partii Konserwatywnej i jej wyborców - podatków (27:19 proc.), polityki azylowej i imigracyjnej (22:16 proc.) oraz prawa i porządku (24:20 proc.).

Gazeta wskazuje, że laburzyści w ostatnim czasie dużo mówią na te tematy, np. zapewniając, że nie będzie specjalnego podatku od bogactwa ani podniesienia najwyższej stawki dla najlepiej zarabiających, czy też krytykując rząd za niezdolność do powstrzymania łodzi z nielegalnymi imigrantami na kanale La Manche.

Największą przewagę Partia Pracy uzyskała w sprawie kryzysu w publiczne służbie zdrowia (39:12 proc.) oraz w budownictwa mieszkaniowego (33:10 proc.). "Times" zauważa jednak, że w czterech z 10 kwestii więcej niż połowa ankietowanych wybrała odpowiedzi "nie wiem", "ktoś inny" lub "żadna z partii", co oznacza, iż wielu wyborców jeszcze nie jest zdecydowanych, jak głosować, a to daje konserwatystom pewną nadzieję na uniknięcie dotkliwej porażki.

Wybory do Izby Gmin najprawdopodobniej odbędą się w przyszłym roku. Według sondaży, pozostająca od 13 lat w opozycji Partia Pracy ma obecnie ok. 15 punktów proc. przewagi nad konserwatystami.