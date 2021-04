W. Brytania: Sondaż: mimo kontrowersji wokół Johnsona rośnie przewaga konserwatystów

Kontrowersje wokół remontu rezydencji brytyjskiego premiera Borisa Johnsona i jego domniemanych słów o "piętrzących się ciałach" w pandemii nie odbiły się na notowaniach jego Partii Konserwatywnej, która nawet zwiększyła przewagę nad opozycją - wynika z opublikowanego w piątek sondażu.

Gdyby wybory do Izby Gmin odbyły się teraz, na konserwatystów zagłosowałoby 44 badanych, a na główne ugrupowanie opozycji, Partię Pracy, 33 proc. - wskazuje sondaż ośrodka YouGov dla dziennika "The Times". W porównaniu z badaniem z poprzedniego tygodnia notowania Partii Konserwatywnej się nie zmieniły, a laburzystów spadły o 1 punkt proc.

Prowadzenie konserwatystów zwiększyło się, mimo że połowa ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, iż są oni skorumpowani i mają złą reputację, a prawie jedna trzecia postrzega Johnsona jako mniej uczciwego od innych polityków.

Połowa wyborców uważa, że brytyjski premier faktycznie powiedział, iż woli, by "ciała się piętrzyły w tysiącach" od następnego lockdownu, a 26 proc. wierzy w jego zapewnienia, że takie słowa nie padły. Tylko 30 proc. uważa jednak, iż jest to dowód, jak mało troszczy się on o ratowanie życia ludzi, a 51 proc. postrzega to jako sposób wyrażenia niechęci do wprowadzenia lockdownu.

40 proc. ankietowanych ma pozytywne zdanie na temat Johnsona, podczas gdy lider opozycji Keir Starmer ma 36 proc. pozytywnych opinii. Zarazem jednak Johnsona negatywnie ocenia 51 proc. badanych, a Starmera - 43 proc. Tym, co lidera opozycji powinno niepokoić najbardziej, są preferencje partyjne wśród klas pracujących, czyli w tradycyjnym elektoracie laburzystów. W tej grupie na konserwatystów zagłosowałoby teraz 48 proc. badanych, a na Partię Pracy - 29 proc.

"Boris Johnson został wybrany przez ludzi, którzy wiedzieli, że mówi on niefortunne rzeczy, używa barwnego języka i prowadzi barwne życie. Ludzie nie oczekiwali od niego, że będzie najczystszym z czystych. Wprawdzie jest poruszany temat nieuczciwości, ale największym problemem, z jakim boryka się kraj, nadal jest koronawirus. Partia Pracy skoncentrowała znaczną część swojej kampanii na korupcji, ale nie udało jej się z tym przebić. Co nie znaczy, że tak się nie stanie" - skomentował te wyniki Anthony Wells, dyrektor badań politycznych w YouGov.

Odnosząc się do kontrowersji wokół tego, kto początkowo sfinansował kosztowną renowację mieszkalnej części służbowej rezydencji premiera na Downing Street, Johnson przekonywał, że nie jest to najważniejszy problem dla wyborców, bo ludzi bardziej interesują takie rzeczy jak walka z epidemią. A w tej kwestii notowania rządu się poprawiają - wysokie oceny zbiera zwłaszcza program szczepień, który pozytywnie ocenia 86 proc. pytanych przez YouGov.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński