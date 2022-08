W. Brytania: Sondaż: Truss z mniejszą przewagą nad Sunakiem, ale nadal pewna wygranej

Przewaga szefowej brytyjskiej dyplomacji Liz Truss nad byłym ministrem finansów Rishim Sunakiem w wyborach lidera Partii Konserwatywnej nieco stopniała, ale nadal jest wystarczająca, by mogła być ona pewna wygranej - wynika z opublikowanego w czwartek sondażu.

Nowego lidera spośród finałowej dwójki wybierają wszyscy członkowie Partii Konserwatywnej. Jego nazwisko zostanie ogłoszone 5 września, a dzień później zastąpi on Borisa Johnsona na stanowisku premiera.

Według badania ośrodka YouGov dla stacji Sky News, nie uwzględniając osób, które jeszcze nie wiedzą, na kogo zagłosują, oraz tych, które nie będą głosować, Truss popiera 66 proc. członków Partii Konserwatywnej, a Sunaka - 34 proc., co daje jej 32 punkty proc. przewagi. W podobnym sondażu przeprowadzonym dwa tygodnie wcześniej przewaga szefowej dyplomacji wyniosła 38 punktów proc.

Zmniejszenie dystansu przez Sunaka jest jednak zbyt małe, by mógł on myśleć o dogonieniu rywalki, zwłaszcza że do środy rano zagłosowało już 57 proc. ankietowanych i w tej grupie przewaga Truss jest jeszcze większa - 68 do 31 proc. Kolejne 38 proc. jeszcze nie oddało głosu, ale deklaruje, że zamierza to zrobić. Wśród nich Truss planuje poprzeć 44 proc. pytanych, Sunaka - 29 proc., a 26 proc. jeszcze nie podjęło decyzji.

Sondaż pokazuje także, że Boris Johnson nadal cieszy się dużym poparciem wśród szeregowych członków ugrupowania. 55 proc. pytanych uważa, że posłowie tej partii popełnili błąd, zmuszając Johnsona do złożenia rezygnacji, a 40 proc. - że mieli rację. Gdyby mogli wybierać między trójką kandydatów, Johnsonem, Truss i Sunakiem, głos na ustępującego premiera oddałoby 46 proc. członków partii, 24 proc. poparłoby szefową dyplomacji, a 23 proc. - byłego ministra finansów.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński