W. Brytania: Sondaż: większość Brytyjczyków popiera monarchię i dobrze ocenia Karola III

Wyraźna większość Brytyjczyków popiera utrzymanie monarchii, a także uważa, że król Karol III dobrze wypełnia swoje obowiązku - wynika z sondażu ośrodka YouGov, opublikowanego w poniedziałek, na cztery dni przed pierwszą rocznicą śmierci Elżbiety II.

Za utrzymaniem monarchii opowiada się 62 proc. ankietowanych, pochodzącą z wyborów głowę państwa wolałoby mieć 26 proc., zaś 11 proc. nie ma zdania. Te wyniki są mniej więcej zgodne z poprzednimi sondażami YouGov na przestrzeni ostatnich 12 lat, choć odsetek przeciwników monarchii jest najwyższy niż w którymkolwiek z nich (dotychczas było to 25 proc.). Ale też, jak zaznacza YouGov, zwolennicy monarchii są bardziej przekonani do swojego zdania.

Zwraca uwagę to, że im młodsza grupa wiekowa, tym poparcie dla monarchii jest mniejsze - w grupie powyżej 65. roku życia popiera ją 80 proc. badanych, w grupie 50-64 lata - 67 proc., w grupie 25-49 lat - 56 proc., a wśród osób od 18. do 24. roku życia - tylko 37 proc. Ale taka tendencja utrzymuje się od wielu lat i jak wskazują eksperci od monarchii, bardzo często te same osoby, które w młodości są przeciwnikami tego ustroju, w późniejszych latach zmieniają swoje nastawienie.

Zdaniem 58 proc. pytanych instytucja monarchii jest dobra dla Wielkiej Brytanii, 16 proc. uważa, że jest zła, zaś 21 proc., że nie jest ani dobra, ani zła. To również są wyniki zbliżone do poprzednich sondaży. 53 proc. badanych jest zdania, że monarchia jest warta pieniędzy, które wydawane są na jej utrzymanie, 34 proc. jest przeciwnego zdania, a 13 proc. nie ma swojej opinii.

Według 59 proc. pytanych przez YouGov, król Karol III dobrze wypełnia swoje obowiązki, przeciwnego zdania jest 17 proc., a 25 proc. nie jest pewne. Jego oceny wyraźnie wzrosły od czasu objęcia tronu - wcześniej odsetki tych, który uważali, że Karol jako następca tronu dobrze wykonuje obowiązki i tych, którzy byli odmiennego zdania, były zbliżone do siebie i oscylowały w okolicach 30-40 proc.

Pozytywne zdanie na temat Karola III ma 60 proc. ankietowanych, a negatywne - 32 proc. Daje mu to czwarte miejsce w rankingu popularności członków rodziny królewskiej. Wyżej są następca tronu książę William (74 proc. pozytywnych ocen), siostra króla, księżniczka Anna (73 proc.) i żona Williama, księżna Kate (72 proc.). Listę zamykają młodszy syn króla, książę Harry (31 proc. pozytywnych ocen), żona Harry'ego, księżna Meghan (24 proc.) i brat króla, książę Andrzej (6 proc.).

Karol III objął tron 8 września zeszłego roku, wraz ze śmiercią swojej matki Elżbiety II, która panowała przez 70 lat.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński