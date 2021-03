W. Brytania: Sondaż: większość obywateli popiera paszporty szczepionkowe

Większość Brytyjczyków popiera wprowadzenie tzw. paszportów szczepionkowych, jeśli miałoby to umożliwić podróże zagraniczne, odwiedziny krewnych w szpitalu czy nawet pójście do teatru lub pubu - wynika z opublikowanego w środę sondażu.

Największe poparcie ma wprowadzenie paszportów szczepionkowych jako warunku dla podróży zagranicznych oraz odwiedzin krewnych w domu opieki - w obu przypadkach rozwiązanie takie gotowych jest zaakceptować 78 proc. ankietowanych.

Na kolejnych miejscach są odwiedziny krewnych w szpitalu - 74 proc., wizyta w teatrze lub uczestnictwo w koncercie w zamkniętym pomieszczeniu - 68 proc., pójście do siłowni - 63 proc., pójście do pubu lub restauracji - 62 proc., uczestnictwo w wydarzeniu sportowym lub koncercie na świeżym powietrzu - 61 proc. oraz możliwość podróżowania transportem publicznym - 58 proc.

Brytyjski premier Boris Johnson powiedział w zeszłym tygodniu, że widzi uzasadnienie dla tzw. paszportów szczepionkowych i wyobraża sobie sytuację, że puby mogłyby domagać się od klientów dowodu szczepienia, ale nie zostaną one wprowadzone zanim wszystkim osobom nie zostanie zaoferowana możliwość zaszczepienia się.

Brytyjski rząd prowadzi obecnie przegląd możliwych rozwiązań w zakresie paszportów szczepionkowych i ma na początku kwietnia przedstawić wnioski. Pomysł budzi jednak duże kontrowersje i wiele osób wskazuje, że byłoby to naruszeniem praw obywatelskich i może to prowadzić do dyskryminacji.

Sondaż przeprowadzony przez Ipsos MORI wśród ponad 8300 osób w wieku powyżej 16 lat wskazuje też, że poparcie dla paszportów różni się w zależności od wieku i pochodzenia etnicznego. Starsi respondenci i osoby rasy białej najczęściej uważały, że korzyści z nich przewyższają obawy, natomiast osoby młode i należące do mniejszości etnicznych najczęściej były przeciwnego zdania.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński