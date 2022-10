W. Brytania: Sondaże: nieco lepsze notowania konserwatystów, dobre - premiera Sunaka

Wraz z objęciem urzędu premiera przez Rishiego Sunaka pojawiły się pierwsze pozytywne sygnały dla rządzącej w Wielkiej Brytanii Partii Konserwatywnej - wynika z dwóch opublikowanych w piątek sondaży.

Wprawdzie konserwatyści tylko nieznacznie zmniejszyli ogromną stratę do opozycyjnej Partii Pracy, ale sam Sunak ma podobne oceny jak lider laburzystów Keir Starmer, a w niektórych aspektach nawet lepsze.

Według sondażu ośrodka BMG Research dla dziennika "i" Partię Pracy popiera teraz 49 proc. ankietowanych, a konserwatystów 26 proc., natomiast w badaniu YouGov dla "Timesa" jest to odpowiednio 51 proc. i 23 proc., co oznacza spadek notowań laburzystów o 5 punktów proc. i wzrost notowań konserwatystów o 4 punkty w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Zupełnie inaczej wyglądają oceny samych liderów obu głównych partii. W badaniu YouGov w odpowiedzi na pytanie, kto byłby lepszym premierem, Starmera wskazało 34 proc. ankietowanych, a Sunaka - 30 proc. W badaniu BMG Research to nowy premier uzyskał lepszy wynik - wskazało go 36 proc. pytanych, a Starmera - 35 proc.

BMG Research zapytało ankietowanych także o to, do kogo - do laburzystów czy konserwatystów oraz do Starmera czy Sunaka - mają większe zaufanie w kwestii walki z rosnącymi kosztami życia oraz w sprawach związanych z gospodarką i podatkami. W każdej z tych spraw wyraźną przewagę ma Partia Pracy, ale w przypadku kosztów życia Starmer uzyskał oceny tylko o 1 punkt proc. lepsze niż Sunak, a w sprawie podatków i gospodarki Brytyjczycy bardziej ufają nowemu premierowi - ma on przewagę odpowiednio 9 oraz 11 punktów proc.

Sunak w poniedziałek został liderem Partii Konserwatywnej, a we wtorek objął urząd premiera, zastępując fatalnie ocenianą Liz Truss, która zrezygnowała po zaledwie siedmiu tygodniach rządzenia. Jako że konserwatyści cały czas mają stabilną większość w Izbie Gmin, nowy premier nie musi rozpisywać przedterminowych wyborów. Następne wybory muszą się odbyć najpóźniej w styczniu 2025 r.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński