W. Brytania: Spadek PKB w 2020 r. był najgłębszy od 99, a nie od 311 lat

Zeszłoroczny spadek brytyjskiego PKB - który został spowodowany przez pandemię koronawirusa - nie jest już najgłębszym od 311 lat, lecz od zaledwie 99 - pokazują ogłoszone w czwartek, skorygowane dane urzędu statystycznego ONS.

ONS podawał do tej pory, że w 2020 r. brytyjski PKB skurczył się o 9,8 proc., co - jak wynika ze sporządzanych wstecznie przez Bank Anglii wyliczeń - miało być najgłębszym spadkiem od 1709 r. Według skorygowanych przez ONS danych zeszłoroczny spadek wyniósł jednak 9,69 proc. Ta niewielka zmiana wystarczyła, by ten wynik zaczął inaczej wyglądać w perspektywie historycznej, bo jest to minimalnie mniejszy spadek niż zanotowano w 1921 r., gdy gospodarka skurczyła się o 9,71 proc.

Urząd statystyczny skorygował także dane za drugi kwartał 2021 r. Wzrost gospodarczy od kwietnia do czerwca włącznie wyniósł nie 4,8 proc., jak dotychczas podawano, lecz 5,5 proc., co oznacza, że brytyjska gospodarka jest bliżej odrobienia strat spowodowanych pandemią. Według obecnych wyliczeń, na koniec drugiego kwartału wartość PKB była o 3,3 proc. niższa niż na koniec 2019 r., a nie o 4,4 proc.

Zarówno Bank Anglii, jak i minister finansów Rishi Sunak wyrażali przekonanie, że przed końcem roku gospodarka całkowicie odrobi zeszłoroczny spadek, choć te opinie wyrażane były jeszcze przed pojawieniem się problemów z transportem towarów oraz brakami paliwa na stacjach.