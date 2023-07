W. Brytania: Specjały kuchni polskiej zaprezentowano w brytyjskim parlamencie

Specjały kuchni polskiej, w tym desery oraz alkohole, zaprezentowano we wtorek w siedzibie brytyjskiego parlamentu podczas "Taste of Poland Day", wydarzenia, którego celem było ukazanie bogactwa kulinarnego Polski oraz wzmacnianie polsko-brytyjskich relacji.

Organizowane przez ponadpartyjną grupę parlamentarną ds. Polski wydarzenie odbyło się już po raz drugi, ale po stosunkowo długiej przerwie, bo pierwsze miało miejsce pięć lat temu.

Przewodniczący grupy Daniel Kawczynski, jedyny brytyjski poseł urodzony w Polsce, podkreślił, że liczy ona ponad 90 członków Izby Gmin i Izby Lordów, dzięki czemu stała się ona trzecią najliczniejszą grupą w brytyjskim parlamencie. Wskazał też, że Wielka Brytania wraz Polską najmocniej spośród państw europejskich wspierają Ukrainę.

"Nasze polskie społeczności tutaj w Wielkiej Brytanii wnoszą tak wiele do naszego społeczeństwa, ekonomicznie, kulturowo i społecznie. Budujące jest to, jak wielu polskich rodziców ceni swoje bogate dziedzictwo kulturowe i język oraz chce dać swoim dzieciom korzyści płynące z ich poznania, a także jak chętnie dzielą się z nami swoimi tradycjami. My w ponadpartyjnej grupie chcemy zarówno wzmocnić więzi na wszystkich poziomach między Wielką Brytanią a Polską, jak i celebrować polską kulturę tutaj w Wielkiej Brytanii" - oświadczyła z kolei posłanka Nia Griffith, wiceprzewodnicząca grupy.

Produkty polskiej kuchni na "Taste of Poland Day" dostarczyli właściciele polskich sklepów w Wielkiej Brytanii, a w trakcie wydarzenia miał miejsce także krótki występ artystyczny dzieci z jednej z polskich szkół sobotnich.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński