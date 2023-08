W. Brytania: Spis powszechny: imigranci z UE, w tym Polacy, rzadko mają brytyjski paszport

W ciągu dekady liczba mieszkańców Anglii i Walii, posługujących się więcej niż jednym paszportem, podwoiła się, ale imigranci z krajów UE, w tym Polacy, w zdecydowanej większości mają tylko paszport ojczystego kraju - podał w czwartek brytyjski urząd statystyczny ONS.

Jak wynika z danych zebranych w spisie powszechnym w 2021 r., w Anglii i Walii mieszkało wówczas 1,26 mln osób, posługujących się więcej niż jednym paszportem i stanowili oni 2,1 proc. populacji. Dziesięć lat wcześniej takich osób było 612 tys., co odpowiadało 1,1 proc. ówczesnej populacji.

W ciągu dekady pięciokrotnie zwiększyła się liczba mieszkańców Anglii i Walii urodzonych w Zjednoczonym Królestwie, mających oprócz brytyjskiego także paszport któregoś z krajów UE (z wyłączeniem Irlandii) - z 31,4 tys. do 156,4 tys., zaś sześciokrotnie - mających oprócz paszportu brytyjskiego także irlandzki - z 26 tys. do 158,3 tys.

Jeśli chodzi o mieszkańców Anglii i Walii urodzonych poza Zjednoczonym Królestwem, to liczba tych, którzy oprócz paszportu unijnego (z wyłączeniem irlandzkiego) mają też brytyjski wzrosła 4,7 raza - z 31,3 tys. do 147 tys., zaś oprócz irlandzkiego także brytyjski dwukrotnie - 9,6 tys. do 20,4 tys.

Nie zmienia to faktu, że urodzeni w krajach UE w przeważającej większości posługują się tylko paszportami krajów pochodzenia. Według spisu w 2021 r. w Anglii i Walii mieszkało 3,32 mln osób urodzonych w krajach UE z wyjątkiem Irlandii, z czego 80 proc. miało tylko paszport któregoś z krajów UE (zwykle swojego kraju urodzenia), 12,2 proc. - tylko paszport brytyjski, 4,2 proc. - więcej niż jeden paszport, a 3,5 proc. nie miało żadnego.

Ze spisu wynika, że w 2021 r. w Anglii i Walii mieszkało 743 085 osób urodzonych w Polsce. Spośród nich 660,8 tys. (88,9 proc.) posługiwało się tylko paszportem unijnym (w spisie nie było rozróżnienia jakim, ale w przytłaczającej większości chodzi o polski), 28,8 tys. (niecałe 3,9 proc.) - tylko brytyjskim, 26,9 tys. (3,6 proc.) - miało brytyjski i unijny (zwykle polski), 23,6 tys. (niecałe 3,2 proc.) - nie miało żadnego, a pozostałe 2,8 tys. (0,4 proc.), to osoby posługujące się innymi paszportami lub inną ich kombinacją.

Ale w Anglii i Walii mieszkało także 22 140 osób urodzonych w Zjednoczonym Królestwie, które oprócz brytyjskiego paszportu miały także polski. Ponieważ mediana ich wieku to siedem lat, są to przeważnie dzieci polskich imigrantów przybyłych po 2004 r.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński