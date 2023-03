W. Brytania: Spłonął 400-letni hotel, w którym goszczono uchodźców z Ukrainy

W mieście Midhurst na południu Wielkiej Brytanii doszczętnie spłonął 400-letni hotel, w którym ostatnio goszczono uchodźców z Ukrainy - informuje BBC. Pożar wybuchł w nocy ze środy na czwartek, z budynku ewakuowano ponad 30 osób, nie było ofiar.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Hotel Angel Inn działał przez około 400 lat; według strażaków budynku nie da się uratować i jego wypalone ruiny będą musiały zostać wyburzone - relacjonuje BBC.

Strażacy otrzymali wiadomość o pożarze po godz. 1 w nocy, ogień opanował dach hotelu i przeniósł się na sąsiednie budynki - przekazały władze miejskie Midhurst. Dodano, że z hotelu ewakuowano ponad 30 osób, w tym ukraińskich uchodźców. Czterem lekko rannym osobom udzielono na miejscu pomocy medycznej, nikt nie wymagał hospitalizacji.

Uchodźcy przybyli do nas w okolicach Bożego Narodzenia, prawie nic ze sobą nie mieli, a teraz stracili nawet to, to straszne - powiedział BBC jeden z mieszkańców Midhurst. Dodał, że ukraińscy uchodźcy spędzili noc w pobliskiej restauracji i zostali już zakwaterowani w innych miejscach.

Ogień został opanowany, ale cały czas trwa akcja dogaszania pożaru, strażacy będą zapewne pracować całą noc - przekazała w czwartek wieczorem straż pożarna hrabstwa West Sussex. Dodano, że na razie nie są znane przyczyny pojawienia się ognia, ale nic nie wskazuje na celowe działanie.