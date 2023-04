W. Brytania: Strajk na lotnisku Heathrow w okresie wokół koronacji Karola III

Z "nieuniknionymi zakłóceniami" będą musieli się liczyć podróżni przylatujący do Londynu w okresie wokół koronacji króla Karola III - ostrzegł w środę związek zawodowy Unite, zapowiadając kolejny strajk pracowników kontroli bezpieczeństwa na lotnisku Heathrow.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Ok. 1400 pracowników kontroli bezpieczeństwa pracujących na terminalu 5 Heathrow będzie strajkować w dniach 4-6, 9-10 i 25-27 maja. Pierwsze dwa protesty zbiegają się z koronacją Karola III, z powodu której spodziewany jest przyjazd większej niż zwykle liczby podróżnych. Sama koronacja zaplanowana jest na sobotę 6 maja, ale wydarzenia związane z nią będą się odbywać też w niedzielę i poniedziałek, który z tego powodu będzie w Wielkiej Brytanii dniem wolnym od pracy.

Terminal 5 na Heathrow jest używany wyłącznie przez linię British Airways. Z powodu poprzedniego strajku pracowników kontroli bezpieczeństwa, który był prowadzony przez 10 dni przed i w trakcie Wielkanocy, przewoźnik odwołał 5 proc. zaplanowanych połączeń i wstrzymał sprzedaż biletów na loty w tym okresie.

Władze Heathrow wskazują, że zaoferowały strajkującym podwyżkę w wysokości 10 proc. oraz jednorazowy ryczałt w wysokości 1150 funtów, ale jak twierdzą szefostwo Unite nie przedstawiło tej oferty swoim członkom.

W podobnym okresie - od 2 do 6 maja - swój protest zamierzają zaostrzyć pracownicy biur paszportowych. Jak poinformował w środę związek zawodowy PCS, który skupia urzędników, do ich rotacyjnego strajku, w którym bierze udział ok. 2000 osób, dołączy tysiąc kolejnych, co oznacza, że w tych dniach dotknięte protestem będą wszystkie biura paszportowe w kraju.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński