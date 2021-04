W. Brytania: Studenci w Anglii powrócą do zajęć stacjonarnych od 17 maja

Wszyscy studenci w Anglii będą mogli powrócić do nauki stacjonarnej w trzecim etapie wychodzenia z lockdownu, który zacznie się najwcześniej 17 maja - ogłosił we wtorek brytyjski rząd.

Od 8 marca do nauki stacjonarnej wrócili tylko studenci takich kierunków, które wymagają zajęć praktycznych, a także kierunków kreatywnych, natomiast pozostali - ponad połowa wszystkich - od czasu przerwy bożonarodzeniowej uczą się wyłącznie zdalnie.

W związku z szybkim postępem w podawaniu szczepionek przeciw Covid-19, co przekłada się na spadek zakażeń, hospitalizacji i zgonów z powodu Covid-19, uniwersytety zabiegały w ministerstwie edukacji, by przyspieszyć powrót do nauki stacjonarnej, jednak resort ogłosił, że będzie to możliwe dopiero od 17 maja.

Jak poinformowało we wtorek ministerstwo edukacji, po powrocie do nauki stacjonarnej wszyscy studenci i pracownicy akademiccy będą zachęcani do wykonania trzech testów pod nadzorem w specjalnych punktach testowych rozmieszczonych na wielu kampusach. Natomiast przez pozostałą część semestru letniego będą oni mieli dostęp do darmowych, szybkich testów antygenowych, które od zeszłego tygodnia są oferowane dwa razy w tygodniu wszystkim mieszkańcom Anglii, a także w ramach usługi "University Collect" będą dystrybuowane na kampusach uniwersyteckich.

W Walii od początku tego tygodnia nauka dla wszystkich studentów odbywa się w systemie mieszanym. W Szkocji - na zajęcia stacjonarne chodzą obecnie tylko ci studenci, którzy muszą mieć zajęcia warsztatowe, a od 17 maja ma nastąpić przejście do, jak to określono, "bardziej mieszanego systemu zajęć". Natomiast w Irlandii Północnej prowadzone stacjonarnie są tylko te kierunki, które wymagają zajęć praktycznych, zaś pozostałe najprawdopodobniej do końca semestru pozostaną w formie zdalnej.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński