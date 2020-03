Brytyjski minister finansów obiecuje 30 mld funtów na łagodzenie skutków koronawirusa

Brytyjski minister finansów Rishi Sunak zapowiedział w środę pakiet stymulacyjny dla gospodarki o wartości 30 miliardów funtów, co ma złagodzić skutki epidemii koronawirusa.

Sunak zapowiedział trzy główne obszary pomocy. Po pierwsze, publiczna służba zdrowia ma dostać wszelkie niezbędne środki do walki z epidemią, czy to na zatrudnianie nowych pracowników, czy to na badania nad szczepionką.

Drugi punkt to pomoc dla pracowników, którzy będą uprawnieni do zasiłku chorobowego już od pierwszego dnia choroby, przy czym obejmować to będzie także osoby poddające się izolacji, nawet jeśli nie wykazują objawów koronawirusa, a także będzie to dotyczyć osób niemających umowy o pracę, np. na samozatrudnieniu.

Trzeci obszar pomocy to pomoc dla biznesu, m.in. w przypadku firm zatrudniających do 250 pracowników pokrycie z budżetu tej części kosztów zasiłków chorobowych, które są ponoszone przez pracodawców, przez 14 pierwsze dni choroby.

Minister finansów przyznał, że gospodarcze skutki epidemii koronawirusa będą znaczące, bo z tego powodu na zwolnieniu chorobowym może być nawet jedna piąta zatrudnionych, ale zapewnił, że brytyjska gospodarka jest wystarczająco silna, by je przetrwać.