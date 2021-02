W. Brytania: Szczepienia coraz młodszych grup bez innych preferencji

Następnymi grupami do szczepień przeciw Covid-19 będą osoby w kolejnych kategoriach wiekowych, czyli 40-49, 30-39 i 18-29 lat - ogłosił w piątek brytyjski rząd, podtrzymując rekomendację Wspólnej Komisji ds. Szczepień i Immunizacji (JCVI).

Oznacza to, że w dalszym etapie szczepień nie będzie preferencji dla poszczególnych grup zawodowych czy etnicznych.

Ponieważ zgodnie z wyznaczanym przez rząd celem, do końca kwietnia zaszczepione zostać ma wszystkie dziewięć wskazanych grup priorytetowych - czyli ok. 31,8 mln osób - a być może zostanie to osiągnięte nawet wcześniej, konieczne było ustalenie, kto w następnej kolejności ma otrzymać szczepionkę. Rozważano albo udostępnianie jej kolejnym, coraz młodszym grupom wiekowym, albo wprowadzenie preferencji dla niektórych zawodów, jak nauczyciel czy policjant, a także członków mniejszości etnicznych.

Jak wyjaśniła JCVI, ponieważ głównym czynnikiem ryzyka zgonu w przypadku Covid-19 jest wiek, szczepienie kolejnych kategorii wiekowych da największe efekty w najkrótszym czasie, zaś uprzywilejowywanie niektórych grup byłoby bardziej skomplikowane i w efekcie mogłoby spowolnić cały proces.

"Prostota była podstawą szybkości i sukcesu. Nigdy nie testowano programu szczepień opartego na zawodach; próba zmiany byłaby bardziej skomplikowana i potencjalnie wprowadziłaby do programu więcej opóźnień. Program szczepień jest ogromnym sukcesem, a kontynuowanie wprowadzania szczepień w oparciu o wiek zapewni największe korzyści w najkrótszym czasie, w tym osobom wykonującym zawody o podwyższonym ryzyku zakażenia" - powiedział prof. Wei Shen Lim z JCVI.

Jednocześnie komisja wezwała wszystkie osoby, w przypadku których występuje podwyższone ryzyko zachorowania, czyli mężczyzn, osoby z mniejszości etnicznych, osoby ze wskaźnikiem masy ciała BMI powyżej 30 oraz mieszkańców obszarów zagrożonych ubóstwem, by gdy tylko otrzymają ofertę szczepień, jak najszybciej z niej skorzystały.

Rzecznik brytyjskiego rządu potwierdził w piątek, że szczepienia w całym kraju odbywać się będą zgodnie z rekomendacjami JVCI.

Premier Boris Johnson zapowiedział, że celem jest teraz zaszczepienie całej dorosłej populacji kraju do końca lipca. Do środy włącznie pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało w Wielkiej Brytanii 18 691 835 osób, a drugą - 700 718.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński