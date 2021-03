W. Brytania: szczepionka AstraZeneca jest bezpieczna

Brytyjska agencja ds. regulacji leków i produktów zdrowotnych MHRA oświadczyła, że nie ma związku pomiędzy podawaniem produkowanej przez firmę AstraZeneca szczepionki przeciw Covid-19 a zakrzepami krwi i można ją dalej przyjmować.

Jest to reakcja na decyzję rządu Irlandii, który w niedzielę zdecydował o tymczasowym wstrzymaniu szczepień tym preparatem po doniesieniach o czterech przypadkach zakrzepów krwi u osób zaszczepionych w Norwegii, choć w piątek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oświadczyła, iż nie ma dowodów, by miało to związek ze szczepieniami.

"Jesteśmy świadomi działań podejmowanych w Irlandii. Uważnie analizujemy doniesienia, ale biorąc pod uwagę dużą liczbę podanych dawek oraz częstotliwość, z jaką w sposób naturalny mogą powstawać zakrzepy krwi, dostępne dowody nie wskazują na to, że przyczyną jest szczepionka. Ludzie nadal powinni przyjmować tę szczepionkę przeciw Covid-19, jeśli zostaną poproszeni do szczepienia" - powiedział Phil Bryan z działu bezpieczeństwa szczepionek w MHRA.

W niedzielę późnym wieczorem do krajów, które wstrzymały podawanie szczepionki AstraZeneca, dołączyła Holandia. Wcześniej na taki krok zdecydowały się m.in. Norwegia, Dania, Islandia, Bułgaria i Tajlandia, a kolejnych kilka krajów wstrzymało szczepienia poszczególnymi partiami tej szczepionki.

W wydanym w niedzielę oświadczeniu AstraZeneca zapewniła, że przeanalizowała 17 mln przypadków osób z Wielkiej Brytanii i krajów Unii Europejskiej, które zostały zaszczepione przeciw Covid-19 preparatem jej produkcji. "Dogłębna analiza (tych danych) nie wykazała, by istniało zwiększone ryzyko wystąpienia zatorowości płucnej, zakrzepicy żył głębokich czy trombocytopenii niezależnie od grupy wiekowej, płci, partii podanej szczepionki czy kraju" - napisano.

30 grudnia 2020 roku Wielka Brytania, zgodnie z rekomendacją MHRA, jako pierwszy kraj na świecie dopuścił do użycia szczepionkę opracowaną przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i firmę AstraZeneca, a na początku stycznia br. jako pierwszy zaczął jej podawanie.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński