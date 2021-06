W. Brytania: Szczepionka Pfizera dopuszczona dla dzieci w wieku 12-15 lat

Brytyjski regulator leków MHRA zatwierdził w piątek stosowanie szczepionki przeciw Covid-19 stworzonej przez firmy Pfizer i BioNTech u dzieci w wieku 12-15 lat, mówiąc, że jest ona bezpieczna i skuteczna w tej grupie wiekowej, a korzyści przewyższają ryzyko.

Następnym krokiem po dopuszczeniu szczepionki do użycia jest decyzja Wspólnej Komisji ds. Szczepień i Immunizacji (JCVI) o tym, czy dzieci z tej grupy wiekowej powinny być szczepione, a jeśli tak, to w jakiej kolejności.

Szczepionka firm Pfizer/BioNTech już w grudniu zeszłego roku została dopuszczona do stosowania u osób w wieku 16-17 lat, ale obecnie w Wielkiej Brytanii nie ma rutynowych szczepień przeciw Covid-19 u osób poniżej 18. roku życia. Według rządowych zaleceń powinna być ona jednak podawana osobom w wieku 16-18 lat, jeśli z powodu innych schorzeń są one szczególnie podatne na zachorowanie na Covid-19, lub mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym, co wyjątkowo podatna osoba.

Jak poinformowano, w testach tej szczepionki wzięło udział ponad 2000 dzieci w wieku 12-15 lat. W ciągu tygodnia po podaniu drugiej dawki nie odnotowano żadnych przypadków zachorowań na Covid-19, podczas gdy w grupie, której podano placebo, odnotowano ich 16, a dane dotyczące przeciwciał pokazują, że jest ona w tej grupie wiekowej równie skuteczna, co w grupie 16-25 lat.

Niedawno szczepionkę firm Pfizer/BioNTech u dzieci w wieku 12-15 lat dopuściła Unia Europejska, a na początku czerwca USA i Kanada rozpoczęły szczepienia dzieci w tej grupie wiekowej.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński