W. Brytania: Szczury w hotelu, w którym podróżni odbywają przymusową kwarantannę

Pasażerowie odbywający płatną kwarantannę w hotelu koło londyńskiego lotniska Heathrow mają w niej towarzystwo, ale takie, które wcale ich nie cieszy, bo do pokojów zaglądają szczury - podała we wtorek wieczorem stacja Sky News.

"To jest piekło. To szokujące. To zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa... Hotel musi zostać zamknięty. Szczury przenoszą choroby" - powiedział Sky News 25-letni Anthony, który został skierowany do Mercure Heathrow Hotel po powrocie z Brazylii. Jak mówi, gryzonie widział już dwa razy.

"Szczury pojawiały się, gdy spałem, chodziły po stole i po naczyniach, obwąchiwały kubki, były w koszu. O 1:30 w nocy zobaczyłem szczura wyglądającego zza lodówki" - opowiada. Dodaje, że po interwencji u ochrony hotelu został przeniesiony do innego pokoju, ale personel hotelowy przyznał, że w innych pokojach były podobne problemy.

Sky News zamieściła na stronie internetowej dwa zdjęcia wykonane przez Anthony'ego przedstawiające szczura bądź myszora.

W wydanym oświadczeniu Mercure Heathrow Hotel zapewnił, że zewnętrzny specjalista od zwalczania szkodników sprawdził hotel i nie znalazł żadnych dowodów na obecność gryzoni, a tego typu skargi kierownictwo traktuje bardzo poważnie. Wskazano zarazem, że hotel przestrzega wszystkich rządowych wytycznych dotyczących kwarantanny i środków bezpieczeństwa, co oznacza, że przez 10-dniowy okres pobytu gości, ich pokoje nie są sprzątane.

Obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny w wyznaczonych przez władze hotelach dotyczy wszystkich przyjeżdżających z krajów z tzw. czerwonej listy, czyli tych, gdzie ryzyko związane z koronawirusem jest najwyższe. Znajduje się na niej obecnie ok. 50 państw.

Koszt takiej kwarantanny - pokrywany przez podróżnego - wynosi 1750 funtów.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński