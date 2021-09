W. Brytania: Szef COP26: prezydent Chin nadal nie potwierdził udziału w szczycie

Chiny są kluczem do wszelkich rozmów na temat powstrzymania zmian klimatu, ale prezydent tego kraju Xi Jinping jeszcze nie zobowiązał się do udziału w tegorocznym szczycie COP26 w Glasgow – przyznał w niedzielę jego przewodniczący Alok Sharma.

Sharma był na początku września w Chinach, gdzie prowadził rozmowy poprzedzające ONZ-owski szczyt, którego gospodarzem będzie Wielka Brytania. Zapytany przez stację Sky News, czy Xi Jinping zobowiązał się do udziału w COP26, Sharma powiedział: "Nie, jeszcze nie".

"Nie ma wątpliwości, że Chiny będą częścią klucza do tego wszystkiego. Są największym emitentem na świecie. Prezydent Xi Jinping powiedział, że zamierzają znacznie ograniczyć zużycie węgla w następnym pięcioletnim okresie, a od 2026 r. będą się z niego wycofywać. Ale chcemy zobaczyć szczegóły. Na to naciskamy" - mówił Sharma.

"Powiedzieli mi, że chcą, aby COP26 był sukcesem. Chcemy, by się pojawili i sprawili, że będzie to sukces odnoszony razem z resztą świata" - dodał.

Zapewnił, że jego ostatnie rozmowy w Chinach były "konstruktywne i bardzo szczere" i obejmowały dyskusje na temat "cięcia emisji i stopniowego zmniejszania wykorzystania węgla". "Powiedziałem im, że chcemy zobaczyć szczegółową politykę w tej kwestii i oczekujemy ich zobowiązania się przed COP26 - tak samo jak wszystkich innych dużych gospodarek grupy G20 - do przedstawienia ambitnych planów redukcji emisji" - powiedział przewodniczący COP26.

W szczycie, który odbędzie się w dniach 1-12 listopada w Glasgow w Szkocji, weźmie udział ok. 20 tys. delegatów ze 196 państw, w tym - jak się oczekuje - ok. 120 szefów państw i rządów. Do Glasgow mają przyjechać m.in. papież Franciszek i prezydent USA Joe Biden.

Delegaci będą próbowali osiągać porozumienie, wzmacniające zobowiązania podjęte w 2015 r. w Paryżu, których celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na tyle, by nie dopuścić do wzrostu średniej temperatury na Ziemi o więcej niż 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do początku epoki przemysłowej.

Początkowo COP26 miał się odbyć w listopadzie 2020 r., ale z powodu pandemii koronawirusa konferencja została przełożona o rok.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński