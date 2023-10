W. Brytania: Szef MSZ James Cleverly przyjechał do Izraela

Brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverly przybył w środę do Izraela, aby okazać solidarność z tym krajem po atakach przeprowadzonych przez palestyński Hamas – poinformował rzecznik resortu.

"Minister spraw zagranicznych przybył dziś do Izraela, aby zademonstrować niezachwianą solidarność Wielkiej Brytanii z narodem izraelskim po atakach terrorystycznych Hamasu. Spotka się on z ocalałymi z ataków i wyższymi rangą izraelskimi przywódcami, aby przedstawić brytyjskie poparcie dla prawa Izraela do obrony" - oświadczył rzecznik.

W rozpoczętych w sobotę atakach Hamasu na terenie Izraela zginęło do tej pory ponad 1200 osób, zaś w izraelskich atakach odwetowych na Strefę Gazy - co najmniej 975 Palestyńczyków. W środę stacja BBC podała, powołując się na oficjalne brytyjskie źródła, że wskutek ataków zginęło lub jest zaginionych 17 Brytyjczyków.