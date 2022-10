W. Brytania: Szef MSZ: jeśli Rosja użyje broni jądrowej, poniesie poważne konsekwencje

Rosja poniesie "poważne konsekwencje", jeśli jej prezydent Władimir Putin zdecyduje się użyć broni jądrowej na Ukrainie - zapewnił w poniedziałek brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverly.

"Żaden inny kraj nie mówi o użyciu broni jądrowej. Żaden kraj nie zagraża Rosji ani prezydentowi Putinowi. Powinien on mieć jasność, że dla Wielkiej Brytanii i naszych sojuszników jakiekolwiek użycie broni jądrowej zasadniczo zmieniłoby charakter tego konfliktu. To miałoby poważne konsekwencje dla Rosji" - mówił Cleverly w Izbie Gmin.

Szef brytyjskiej dyplomacji wezwał również Rosję, aby nie utrudniała eksportu ukraińskiego zboża. Podkreślił, że Putin "dokonuje zemsty" na cywilach na Ukrainie i w krajach o niskich dochodach na całym świecie za swoje "niepowodzenia wojskowe".

"W weekend Rosja zawiesiła swój udział w programie zbożowym na Morzu Czarnym, który pozwalał na eksport 100 tys. ton żywności każdego dnia, w tym do niektórych z najmniej rozwiniętych krajów na świecie. Za swoje militarne porażki Putin dokonuje zemsty na cywilach Ukrainy, odcinając im dostawy prądu i wody, a także na najbiedniejszych ludziach na świecie, zagrażając dostawom żywności dla nich" - wskazywał.

Dodał, że "coraz bardziej desperackie oświadczenia" Kremla miały na celu odwrócenie uwagi od coraz gorszych efektów jego wysiłków wojennych. Było to odniesienie do zeszłotygodniowych zarzutów rosyjskiego ministerstwa obrony, które bez podawania jakichkolwiek dowodów oświadczyło, że to personel brytyjskiej marynarki wojennej wysadził we wrześniu gazociągi Nord Stream, oraz do innych twierdzeń, jakoby to brytyjscy specjaliści skierowali w sobotę atak ukraińskich dronów na okręty Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu na okupowanym przez Rosję Krymie.