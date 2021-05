W. Brytania: Szef MSZ: Łukaszenka musi ponieść konsekwencje swoich działań

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka musi ponieść konsekwencje za zmuszenie samolotu linii Ryanair do lądowania w Mińsku i aresztowanie na lotnisku opozycyjnego dziennikarza - oświadczył w poniedziałek brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab.

"Wielka Brytania potępia wczorajsze działania władz białoruskich, które podstępem aresztowały dziennikarza Ramana Pratasewicza, zmuszając go do lądowania w Mińsku. Pan Łukaszenka musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za swoje dziwaczne działania" - napisał Raab w oświadczeniu.

"Wielka Brytania wzywa do natychmiastowego uwolnienia pana Pratasiewicza i innych więźniów politycznych przetrzymywanych na Białorusi. Wielka Brytania pracuje wraz z sojusznikami nad skoordynowaną odpowiedzią, w tym nad dalszymi sankcjami. Wielka Brytania wzywa również do pilnego spotkania Rady ICAO (Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego - PAP), aby rozważyć lekceważenie przez reżim międzynarodowych zasad chroniących lotnictwo cywilne" - dodał.

Wcześniej w poniedziałek przewodniczący komisji spraw zagranicznych brytyjskiej Izby Gmin Tom Tugendhat w wywiadzie radiowym wezwał wszystkie cywilne linie lotnicze do zaprzestania lotów nad Białorusią po - jak to ujął - "akcie piractwa powietrznego" ze strony Łukaszenki.

W niedzielę samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został zmuszony do lądowania w stolicy Białorusi Mińsku wskutek nieprawdziwej informacji o ładunku wybuchowym na pokładzie. Na lotnisku w Mińsku białoruskie władze zatrzymały opozycyjnego aktywistę, dziennikarza i blogera Ramana Pratasiewicza, który był na pokładzie. Władze Białorusi potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 do pasażerskiej maszyny. Działania Białorusi potępiło w niedzielę wiele państw, w tym Polska, zarzucając jej władzom złamanie prawa międzynarodowego, piractwo, "terroryzm państwowy" i "porwanie samolotu".

Z Londynu Bartłomiej Niedziński