W.Brytania: Szef MSZ: niepokoi nas możliwa aneksja części Zachodniego Brzegu

Wielka Brytania jest zaniepokojona możliwą aneksją części Zachodniego Brzegu Jordanu przez Izrael - oświadczył w piątek brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab. Dodał, że takie posunięcie zniweczyłoby próby wznowienia rozmów pokojowych.

"Wielka Brytania jest zaniepokojona doniesieniami o możliwych krokach w kierunku aneksji części Zachodniego Brzegu przez Izrael" - stwierdził w oświadczeniu Raab. "Każde tego typu jednostronne posunięcie byłoby szkodliwe dla odnowionych prób ponownego rozpoczęcia negocjacji pokojowych, a także sprzeczne z prawem międzynarodowym. Zmiany status quo nie mogą się odbywać bez umowy wynegocjowanej przez zainteresowane strony" - dodał minister.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił we wtorek plan pokojowy, który zakłada, że Izrael uzyskałby m.in. pełną suwerenność nad żydowskimi osiedlami na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu, który pochwalił propozycję USA, powiedział dziennikarzom we wtorek, że w przyszłym tygodniu poprosi swój gabinet o zatwierdzenie stosowania prawa izraelskiego w odniesieniu do osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu. Może być to pierwszy krok w kierunku formalnej aneksji osiedli oraz Doliny Jordanu - terytorium, które Izrael okupuje od czasu jego przejęcia w wojnie sześciodniowej w 1967 roku.

Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas nazwał amerykański plan "atakiem na narodowe prawa narodu palestyńskiego". Zapowiedział, że zamierza zabrać głos w tej sprawie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

W opublikowanej w czwartek rozmowie z portalem GZERO Media doradca Białego Domu i jeden z twórców amerykańskiego planu pokojowego Jared Kushner powiedział, że administracja Trumpa nie poparłaby natychmiastowej aneksji Zachodniego Brzegu. Jak dodał, administracja USA uzgodniła ze stroną izraelską utworzenie zespołu technicznego w celu ustalenia szczegółów.

Przedstawiony we wtorek plan Trumpa zakłada utworzenie dwóch oddzielnych państw - Izraela i Palestyny. Palestyńską stolicą miałoby być miasteczko Abu Dis leżące 1,6 km od Jerozolimy Wschodniej. Projekt zakłada też zamrożenie na cztery lata żydowskiego osadnictwa na palestyńskich terenach administrowanych obecnie przez Izrael oraz całkowitą demilitaryzację Palestyńczyków.