W. Brytania: Szef MSZ potępia masowe aresztowania opozycjonistów w Hongkongu

Brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab potępił w środę aresztowanie w Hongkongu ponad 50 działaczy demokratycznej opozycji. Zapewnił, że Wielka Brytania podtrzymuje zobowiązania złożone mieszkańcom swojej byłej kolonii.

"Masowe aresztowania polityków i aktywistów w Hongkongu stanowią poważny atak na prawa i wolności Hongkongu, chronione na mocy wspólnej deklaracji. Aresztowania te pokazują, że władze Hongkongu i Chin celowo wprowadzały w błąd świat co do prawdziwego celu ustawy o bezpieczeństwie narodowym, która jest wykorzystywana do tłumienia odmiennych poglądów politycznych" - napisał Raab w wydanym oświadczeniu.

W środę policja w Hongkongu zatrzymała ponad 50 działaczy demokratycznych, w tym byłych posłów, pod zarzutem naruszenia przepisów o bezpieczeństwie narodowym. To największa jak dotąd fala aresztowań na mocy ustawy narzuconej w połowie 2020 r. Hongkongowi przez władze Chin.

Zgodnie z postanowieniami wspomnianej przez Raaba brytyjsko-chińskiej deklaracji o warunkach zwrotu Hongkongu, Chiny zobowiązały się, że przez 50 lat od przejęcia zwierzchnictwa, czyli do 2047 r., utrzymają autonomię tego terytorium. Wielka Brytania uznaje ustawę o bezpieczeństwie narodowym za złamanie tych uzgodnień i w odpowiedzi zaoferowała tym mieszkańcom Hongkongu, którzy mają brytyjskie paszporty zamorskie, możliwość ubiegania się o pobyt w Wielkiej Brytanii, a docelowo także o brytyjskie obywatelstwo.

Raab zapewnił, że Wielka Brytania nie odwróci się od mieszkańców Hongkongu i nadal będzie oferować posiadaczom brytyjskich paszportów zamorskich prawo do życia i pracy.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński