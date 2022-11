W. Brytania: Szef MSZ: to Rosja ponosi ostateczną odpowiedzialność za eksplozję w Polsce

Pełne szczegóły eksplozji pocisku we wschodniej Polsce nie są jeszcze znane, ale nie ma wątpliwości, że ostateczną odpowiedzialność za to ponosi Rosja - powiedział w środę brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverly.

Szef brytyjskiej dyplomacji przekazując w Izbie Gmin sprawozdanie na temat wtorkowego zdarzenia powiedział, że rozmawiał rano ze swoim polskim odpowiednikiem Zbigniewem Rauem i "pochwalił zdecydowaną, stanowczą, ale spokojną, profesjonalną reakcję Polski na tę sytuację".

Przywołał słowa sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, który oświadczył, że "nic nie wskazuje na to, że był to wynik celowego ataku". Zapewnił, że Wielka Brytania jest gotowa udzielić Polsce wszelkiej praktycznej lub technicznej pomocy w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

"W międzyczasie nie zamierzamy spieszyć się z osądami: nasza odpowiedź zawsze będzie uzależniona od faktów. Ale Izba nie powinna mieć wątpliwości, że jedynym powodem, dla którego pociski latają po europejskim niebie i wybuchają w europejskich wsiach, jest barbarzyńska inwazja Rosji na Ukrainę. Sekretarz generalny Stoltenberg miał całkowitą rację mówiąc dziś, że to, co wydarzyło się w Polsce +nie jest winą Ukrainy+ i że +Rosja ponosi ostateczną odpowiedzialność+" - podkreślił Cleverly.

Zaznaczył, że we wtorek rosyjski prezydent Władimir Putin rozpoczął jeden z najcięższych ataków od początku wojny, wystrzeliwując raz po raz ponad 80 pocisków w kierunku ukraińskich miast, niszcząc domy zwykłych rodzin, niszcząc krytyczną infrastrukturę kraju i pozbawiając miliony Ukraińców prądu i ciepła tuż przed nadejściem zimy. Podkreślił, że ta brutalna kampania powietrzna jest zemstą Putina za sukcesy Ukrainy na polu walki, gdzie siły rosyjskie zostały usunięte z tysięcy mil kwadratowych terytorium.

"Tragiczne zdarzenie, do którego doszło wczoraj w Polsce, jest ostatecznie wynikiem agresji Rosji wobec Ukrainy. To jedyny powód, dla którego do niego doszło i nie doszłoby do niego w innym przypadku" - zaznaczył Cleverly.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński