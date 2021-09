W. Brytania: Szef MSZ w Katarze: państwa regionu muszą wywierać wpływ na talibów

Konieczne jest szersze zaangażowanie w Afganistanie krajów z regionu, aby wywrzeć maksymalnie moderujący wpływ na talibów - powiedział w czwartek po rozmowach z władzami Kataru brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab.

Oświadczył, że Wielka Brytania w dającej się przewidzieć przyszłości nie planuje uznać rządu talibów, ale widzi potrzebę bezpośrednich rozmów z nimi, a współpraca w kwestii ewakuacji z Afganistanu uprawnionych do tego osób będzie "pierwszym ważnym testem" relacji talibów z Zachodem.

Raab wskazał, że jest wiele krajów, które są bezpośrednio zaangażowane w to, co dzieje się w Afganistanie, a także mogą być dotknięte możliwym kryzysem humanitarnym. "Przede wszystkim muszą zebrać się razem, aby mogły wywrzeć maksymalnie moderujący wpływ na to, co talibowie będą robić dalej. A my z pewnością będziemy ich oceniać - na podstawie ich słów, ale co ważniejsze, (na podstawie tego) co zamierzają zrobić, aby wypełnić zapewnienia, które złożyli" - mówił Raab po spotkaniach z emirem Kataru Tamimem bin Hamadem al-Thanim i ministrem spraw zagranicznych Mohammedem bin Abdulrahmanem al-Thanim.

Podkreślił, że Katar jest jednym z kluczowych graczy w regionie mogących wpłynąć na politykę talibów. "Są cztery kluczowe sprawy, o których rozmawialiśmy i co do których jesteśmy bardzo podobnego zdania. Pierwszą z nich jest zapewnienie, że Afganistan nie stanie się ponownie schronieniem dla terrorystów. Po drugie, zapobieganie kryzysowi humanitarnemu, dlatego też w tym roku podwoiliśmy nasze wydatki na pomoc dla Afganistanu. Trzecim efektem jest zachowanie stabilności w regionie, by nie było efektu domina. Po czwarte, sprawdzanie i rozliczanie talibów z ich zobowiązań i oczywiście będziemy bardzo uważnie przyglądać się temu, co dzieje się w dziedzinie praw człowieka i traktowania kobiet i dziewcząt" - wyjaśnił Raab.

"Nie będziemy uznawać talibów w jakimkolwiek momencie w przewidywalnej przyszłości, ale myślę, że istnieje ważna przestrzeń zaangażowania i dialogu oraz testowania intencji i zapewnień, które zostały już złożone przez talibów" - powiedział szef brytyjskiej dyplomacji. Podkreślił, że kluczową kwestią w rozliczaniu talibów ze złożonych obietnic jest to, czy umożliwią oni wyjazd pozostających w Afganistanie obywateli brytyjskich oraz uprawnionych do ewakuacji Afgańczyków, którzy współpracowali z siłami brytyjskimi.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński