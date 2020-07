W. Brytania: Szef MSZ zapewnia, że Londyn będzie się przyglądał wyborom w Hongkongu

Szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab powiedział we wtorek swojemu chińskiemu odpowiednikowi Wangowi Yi, że Londyn będzie uważnie obserwować wrześniowe wybory do Rady Ustawodawczej Hongkongu, a Chiny muszą odbudować zaufanie społeczności międzynarodowej.

"Minister spraw zagranicznych powiedział, że Wielka Brytania będzie uważnie obserwować wrześniowe wybory do Rady Ustawodawczej Hongkongu i wezwał Chiny do przestrzegania ich międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka w Sinciangu wobec wiarygodnych dowodów na poważne naruszenia praw człowieka w stosunku do ujgurskich muzułmanów" - napisano w komunikacie brytyjskiego MSZ.

"Podkreślił, jak ważne jest, by Chiny odbudowały zaufanie społeczności międzynarodowej, wypełniając swoje międzynarodowe zobowiązania" - dodano.

Brytyjsko-chińskie relacje znacznie się pogorszyły w ostatnich miesiącach, zwłaszcza z powodu kontrowersyjnej ustawy o bezpieczeństwie narodowym Hongkongu, którą władze w Pekinie narzuciły temu terytorium bez konsultacji z jego mieszkańcami. Wielka Brytania uważa to za pogwałcenie brytyjsko-chińskiej deklaracji z 1984 r. o warunkach zwrotu tego terytorium, w której Chiny zobowiązały się, że przez 50 lat po przejęciu zwierzchnictwa, czyli do 2047 r. utrzymają szeroką autonomię byłej brytyjskiej kolonii. W reakcji na to Wielka Brytania zapowiedziała, że rozszerzy uprawnienia posiadaczy brytyjskich paszportów zamorskich do tego, by mogli się osiedlać na jej terytorium, a w perspektywie także uzyskać brytyjskie obywatelstwo.

Dodatkowo na stosunki obu państw negatywnie wpływa sprawa udziału chińskiego koncernu telekomunikacyjnego Huawei w budowie brytyjskiej sieci 5G, na co brytyjski rząd najpierw warunkowo się zgodził, ale później - m.in. w związku z sytuacją w Hongkongu - zmienił zdanie, a także brak transparentności władz w Pekinie w kwestii pandemii koronawirusa.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński