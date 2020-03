W. Brytania: Szef OBR: finanse publiczne w obliczu wojennego scenariusza

Brytyjskie finanse publiczne stoją w obliczu wojennego scenariusza i w sytuacji globalnej pandemii koronawirusa nie jest to czas, by rząd był przewrażliwiony na punkcie zadłużenia - powiedział we wtorek szef Biura Odpowiedzialności Budżetowej (OBR) Robert Chote.

Występując w Izbie Gmin, Chote przypomniał, że w czasie II wojny światowej deficyt budżetowy kraju sięgnął 20 proc. PKB.

Wyraził przekonanie, że gospodarcze skutki pandemii dla brytyjskiej gospodarki będą mniejsze niż konsekwencje globalnego kryzysu finansowego z lat 2007-2009, zaznaczył jednak, że część firm może tego nie przetrwać.

Chote powiedział, że wzrost zadłużenia publicznego, w celu zrównoważenia strat związanych z upadkiem niektórych przedsiębiorstw w sektorze prywatnym, będzie duży, ale tymczasowy; wyraził nadzieję, że długoterminowe straty gospodarcze w wyniku obecnej paniki będzie małe.

We wtorek brytyjski minister finansów Rishi Sunak ma przedstawić kolejny zestaw działań mających pomóc gospodarce w przezwyciężeniu kryzysu spowodowanego koronawirusem. W zeszłym tygodniu, prezentując projekt budżetu na nowy rok finansowy, ogłosił pakiet pomocowy o wartości 30 miliardów funtów.

W czasie kryzysu finansowego sprzed dekady brytyjski deficyt budżetowy przekroczył 10 proc. PKB. Dzięki polityce oszczędnościowej podjętej przez rządy Partii Konserwatywnej udało się go zmniejszyć do niespełna 2 proc. PKB.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński