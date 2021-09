W. Brytania: Szefowa MSW: jeśli Francja nie zatrzyma imigrantów, nie dostanie pieniędzy

Brytyjska minister spraw wewnętrznych Priti Patel ostrzegła, że zablokuje przekazanie Francji obiecanych 54 mln funtów na wzmocnienie patroli na kanale La Manche, jeśli kraj ten nie będzie skuteczniej zatrzymywał nielegalnych imigrantów - podał we wtorek "The Times".

Brytyjskie MSW jeszcze nie potwierdziło, czy w poniedziałek znów został pobity dobowy rekord liczby nielegalnych imigrantów, którzy przedostali się przez kanał La Manche. W poniedziałek wieczorem stacja Sky News, powołując się na świadków, poinformowała, że po raz pierwszy przekroczony został poziom 1000 osób w ciągu doby. We wtorek BBC podała, że ostatecznie było ich mniej, prawdopodobnie ok. 740. To jednak nadal byłby drugi najwyższy dobowy bilans w historii, a w ciągu tegorocznego lata rekordy padały już cztery razy.

Jak podaje "The Times", Patel jest wściekła na małą liczbę migrantów przechwytywanych przez francuskie patrole, zanim dotrą oni na brytyjskie wody i podczas spotkania z grupą posłów miała powiedzieć, że wstrzyma wypłatę obiecanych Francji funduszy, jeśli do końca miesiąca nie będzie zatrzymywane przynajmniej trzy czwarte prób przepraw.

"Do tej pory nie daliśmy im ani pensa i Francja będzie musiała podjąć działania, jeśli chce zobaczyć pieniądze. Ta wypłata jest uzależniona od wyników, a jeszcze tych wyników nie widzieliśmy. Pieniądze są warunkowe" - miała powiedzieć posłom Patel.

Półtora miesiąca temu Patel i jej francuski odpowiednik Gerald Darmanin podpisali umowę, zgodnie z którą Wielka Brytania przekaże 54 mln funtów na podwojenie przez Francję liczby patroli po swojej stronie La Manche. Od tego czasu do Wielkiej Brytanii przedostało się 3500 nielegalnych imigrantów, a Francja zatrzymała, według brytyjskich szacunków, mniej niż połowę tej liczby.

Po podpisaniu podobnej umowy w listopadzie 2020 roku liczba zatrzymywanych przez Francję łodzi się potroiła. Według brytyjskiego MSW, do wiosny Francuzi zatrzymywali ok. trzy na cztery łodzie, ale później ten odsetek spadł poniżej połowy. Jak pisze "The Times", brytyjscy urzędnicy są sfrustrowani, że Francuzi odmówili latania samolotami obserwacyjnymi wzdłuż wybrzeża w nocy, kiedy przemyt ludzi jest największy, bo małe samoloty nie mogą być używane w ciemności ze względów bezpieczeństwa we Francji. Ponadto francuska policja nie może korzystać z dostarczonych przez Wielką Brytanię dronów ze względu na francuskie przepisy dotyczące ochrony prywatności.

Nie uwzględniając niesprecyzowanego jeszcze bilansu z poniedziałku, od początku roku do Wielkiej Brytanii przedostało się przez kanał La Manche - najczęściej pontonami lub niewielkimi łodziami - ponad 12,5 tys. nielegalnych imigrantów. To o połowę więcej niż w całym roku 2020, który dotychczas był rekordowy, i ponad sześć razy więcej niż w 2019 roku.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński