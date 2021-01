W. Brytania: Szefowa MSW: Trump swoimi słowami podsycał przemoc

Słowa prezydenta USA Donalda Trumpa podsycały przemoc i nie zrobił on nic, żeby doprowadzić do deeskalacji sytuacji - oceniła w czwartek brytyjska minister spraw wewnętrznych Priti Patel.

"Jego komentarze bezpośrednio doprowadziły do przemocy i jak dotąd nie potępił tej przemocy, co jest całkowicie niewłaściwe. A w zasadzie wygłosił wczoraj kilka komentarzy, które przyczyniły się do podsycania tej przemocy i nie zrobił nic, by ją deeskalować. To, co widzieliśmy, jest całkowicie nie do przyjęcia" - powiedziała Patel w rozmowie ze stacją BBC.

Dodała, że sceny, do których doszło w środę na Kapitolu były niewyobrażalnie straszne i że konieczne jest uporządkowane przekazanie władzy przez Trumpa Joe Bidenowi.

W środę, w czasie gdy amerykański Kongres zebrał się, aby formalnie zatwierdzić wygraną Bidena w listopadowych wyborach prezydenckich, wdarli się do niego zwolennicy Trumpa, powtarzający słowa prezydenta, że głosowanie zostało sfałszowane. W starciach zginęły cztery osoby.

Zamieszki w Waszyngtonie potępili już w środę wszyscy czołowi brytyjscy politycy, m.in. premier Boris Johnson, minister spraw zagranicznych Dominic Raab, lider opozycji Keir Starmer, szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon, a także zwolennik Trumpa Nigel Farage.

"Haniebne sceny w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone opowiadają się za demokracją na całym świecie i teraz ważne jest, aby nastąpiło pokojowe i uporządkowane przekazanie władzy" - napisał Johnson na Twitterze.