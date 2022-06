W. Brytania: Szefowa MSZ: kryzys wokół blokowanego zboża trzeba rozwiązać w ciągu miesiąca

Kryzys wokół ukraińskiego zboża zablokowanego przez rosyjskie okręty musi zostać rozwiązany w ciągu najbliższego miesiąca, przed nowymi żniwami - powiedziała w czwartek brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss podczas wizyty w Ankarze.

"(Prezydent Rosji Władimir) Putin wykorzystuje głód jako broń, używa bezpieczeństwa żywnościowego jako bezlitosnego narzędzia wojny. Zablokował ukraińskie porty i powstrzymuje eksport 20 milionów ton zboża na cały świat, trzymając świat w szachu. (...) Nie mamy wątpliwości, że statki handlowe muszą mieć zapewnione bezpieczne przejście, aby mogły opuścić ukraińskie porty. A ukraińskie porty powinny być chronione przed atakami rosyjskimi. Popieramy rozmowy prowadzone przez ONZ. Ale nie można pozwolić Rosji na zwłokę i lawirowanie. Konieczne jest pilne podjęcie działań w ciągu najbliższego miesiąca, przed nowymi żniwami" - mówiła Truss na konferencji prasowej ze swoim tureckim odpowiednikiem Mehmutem Cavusoglu.

Podkreśliła, że Wielka Brytania i Turcja ściśle współpracują w celu złagodzenia skutków wojny Rosji z Ukrainą i nie spoczną, dopóki suwerenność Ukrainy na całym jej terytorium nie zostanie przywrócona.

Truss powiedziała też, że Wielka Brytania bardzo popiera przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO, a polityka otwartych drzwi Sojuszu musi pozostać nienaruszona. Turcja sprzeciwia się przyjęciu tych dwóch państw do NATO, dopóki nie przestaną one udzielać schronienia członkom ugrupowań, które Ankara uważa za terrorystyczne, i grozi wetem wobec ich członkostwa.