W. Brytania: Szefowa MSZ: najpierw pokonanie Rosji, potem negocjacje

Negocjacje z prezydentem Rosji Władimirem Putinem nie przyniosą pokoju i najpierw należy doprowadzić do jego porażki na Ukrainie, a dopiero potem można negocjować - oświadczyła w środę minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss.

"Jest absolutnie konieczne, abyśmy doprowadzili do porażki Rosji na Ukrainie. Jest to konieczne ze względu na europejskie bezpieczeństwo, wolność i demokrację, i jest to jedyny sposób na osiągnięcie trwałego pokoju w Europie" - powiedziała Truss podczas jednego z paneli w ramach odbywającego się w Madrycie szczytu NATO.

"Są tacy, którzy twierdzą, że mogłaby być możliwość negocjacji teraz, gdy Rosja wciąż jest na Ukrainie, ale moim zdaniem takie rozwiązanie przyniosłoby fałszywy pokój i doprowadziłoby do dalszej agresji w przyszłości. Musimy wyciągnąć wnioski z przeszłości, na przykład z niepowodzeń protokołu mińskiego, jeśli chodzi o zapewnienie trwałego pokoju w tym regionie. Tak więc moje bardzo mocne przesłanie jest takie, że najpierw musimy pokonać Rosję, a negocjować później" - podkreśliła.