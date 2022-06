W. Brytania: Szefowa MSZ: wspieramy Litwę w zakazie tranzytu towarów do Kaliningradu

Wielka Brytania w pełni wspiera decyzję Litwy o zakazie tranzytu przez jej terytorium rosyjskich towarów, na które Unia Europejska nałożyła sankcje - oświadczyła w środę minister spraw zagranicznych Liz Truss.

Rosja ostrzegła Litwę, że jeśli tranzyt towarów przez terytorium tego państwa do obwodu kaliningradzkiego nie zostanie szybko przywrócony, to Moskwa podejmie stosowne kroki w celu obrony swoich interesów narodowych. Nie sprecyzowano, jakie to kroki.

"Wielka Brytania w pełni wspiera Litwę w decyzji o zaprzestaniu tranzytu przez swój kraj objętych sankcjami towarów z Rosji. Musimy pozostać silni w obliczu rosyjskiej agresji i przeciwstawić się tym nieuzasadnionym groźbom" - napisała szefowa brytyjskiej dyplomacji na Twitterze.