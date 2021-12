W. Brytania: Szefowa MSZ zapowiada zwiększenie współpracy z Ukrainą

Brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss zapewniła w środę swojego ukraińskiego odpowiednika Dmytra Kułebę o poparciu Londynu dla Kijowa w obliczu zagrożenia ze strony Moskwy. Podczas spotkania rozmawiali o wzmocnieniu współpracy brytyjsko-ukraińskiej.

"Sytuację, w jakiej znajduje się dziś Ukraina, wielokrotnie widzieliśmy w podręcznikach Kremla. Rosja próbuje zdestabilizować swoich demokratycznych sąsiadów w jałowej próbie przejęcia nad nimi kontroli" - oświadczyła po spotkaniu Truss.

"Wielka Brytania, wraz z naszymi partnerami z NATO i Europy, będzie nadal wspierać suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Razem z naszymi sojusznikami bronimy i przesuwamy naprzód granice wolności. Wzywamy Rosję do deeskalacji napięcia i przestrzegania swoich międzynarodowych zobowiązań, w tym zgłaszania ruchów wojsk i powrotu do stołu w celu poważnych rozmów. Rosyjska inwazja byłaby strategicznym błędem i wiązałaby się z konsekwencjami" - podkreśliła szefowa brytyjskiej dyplomacji.

Truss przypomniała, że Wielka Brytania zapewnia Ukrainie defensywne wsparcie wojskowe przede wszystkim poprzez operację Orbital, misję szkoleniową na Ukrainie, w ramach której od 2015 roku pomogła przeszkolić ponad 20 tys. członków ukraińskich sił zbrojnych.

Szefowa MSZ poinformowała, że omówiła z Kułebą sposoby wzmocnienia współpracy w wielu dziedzinach i budowania silniejszych powiązań handlowych, a brytyjski program gwarancji kredytowych UK Export Finance zwiększy wsparcie dla brytyjskich eksporterów na Ukrainę do 3,5 miliarda funtów, co pomoże rozwijać handel w priorytetowych sektorach, w tym w opiece zdrowotnej, infrastrukturze i czystej energii. Jako szczególnie istotne pole współpracy wymieniła modernizacji ukraińskiego sektora energii jądrowej. Zwróciła uwagę, że będzie to obustronnie korzystne, szczególnie, że da Ukrainie możliwość zmniejszenia zależności od importu rosyjskiego paliwa.

"Handel jest kluczem do uwolnienia potencjału w naszych stosunkach i wspólnego rzucenia wyzwania wrogim podmiotom. Musimy teraz zdynamizować handel między naszymi krajami, otworzyć nowe możliwości dla inwestycji i wspierać tworzenie miejsc pracy na Ukrainie i w każdej części Wielkiej Brytanii" - podkreśliła Truss. "Będziemy nadal ściśle współpracować z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi, aby chronić naszą wolność, demokrację i bezpieczeństwo" - dodała.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński