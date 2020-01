W. Brytania: Szefowa rządu Szkocji: nie ma dróg na skróty do niepodległości

Szefowa autonomicznego rządu Szkocji Nicola Sturgeon ostrzegła w piątek, że nie ma żadnych dróg na skróty do nowego referendum niepodległościowego, bo jeżeli ma ono zostać uznane przez świat, nie może być żadnych wątpliwości co do jego zgodności z prawem.

Przemawiając w Edynburgu na kilka godzin przed wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - czemu większość Szkotów jest przeciwna - Sturgeon podkreśliła, że jej celem nadal jest przeprowadzenie referendum w tym roku. Przyznała zarazem, że może do niego nie dojść przed wyborami do szkockiego parlamentu w przyszłym roku.

W środę szkocki parlament poparł wniosek rządu Sturgeon o przeprowadzenie w drugiej połowie tego roku nowego referendum niepodległościowego. Głosowanie miało charakter bardziej symboliczny, bo na przeprowadzenie plebiscytu zgodę musi wyrazić rząd w Londynie, a premier Boris Johnson zapowiedział, że się na to nie zgodzi, ponieważ sprawę wyraźnie rozstrzygnął poprzedni plebiscyt w 2014 r. Formalnie odrzucił też wniosek Sturgeon o przekazanie szkockiemu parlamentowi kompetencji do rozpisania referendum.

Sturgeon powiedziała, że teraz zadaniem jest "prowadzenie sprawy z pasją, ale także z cierpliwością i szacunkiem", aby przekonać większość Szkotów do poparcia niepodległości. Wyjaśniła, że biorąc pod uwagę sukces wyborczy Szkockiej Partii Narodowej i sprzeciw Szkotów wobec brexitu, jest "żelazny demokratyczny mandat" dla przeprowadzenia nowego referendum, ale udawanie, że istnieją sposoby na "magiczne" usunięcie przeszkód, może zaszkodzić sprawie niepodległości. Sturgeon wiele razy wypowiadała się przeciw przeprowadzaniu referendum bez zgody Londynu, by nie powtarzać historii plebiscytu niepodległościowego, który w 2017 r. wbrw sprzeciwowi władz Hiszpanii zorganizowano w Katalonii.

"Aby uzyskać niepodległość, referendum, niezależnie od tego, kiedy do niego dojdzie - czy w tym roku, jak chcę, czy po następnych wyborach w Szkocji - musi być legalne i usankcjonowane. To jest prosty fakt. Musi ono jasno pokazywać, że większość popiera niepodległość, a jego legalność musi być niekwestionowana. W przeciwnym razie wynik, nawet jeśli będzie pozytywny, nie zostanie uznany przez inne kraje" - podkreśliła Sturgeon.

Według opublikowanego w czwartek sondażu ośrodka YouGov po raz pierwszy od 2015 r. większość Szkotów - choć nieznaczna 51 proc. do 49 proc. - popiera odłączenie się od Wielkiej Brytanii. Do odwrócenia trendu przyczynili się ci badani, którzy poprzednio przeciwni byli secesji, ale teraz popierają ją z powodu brexitu.

W przeprowadzonym jesienią 2014 r. referendum niepodległościowym stosunkiem głosów 55 proc. do 45 proc. wygrali zwolennicy pozostania Szkocji w składzie Zjednoczonego Królestwa. Z kolei w referendum na temat dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej 62 proc. wyborców w Szkocji opowiedziało się za pozostaniem w UE.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński