W. Brytania: Szefowie dyplomacji G7 kontynuują pierwsze od 2 lat spotkanie na żywo

Stosunki z Rosją, Chinami i Iranem, kryzysy w Birmie, Libii, Syrii i na Białorusi oraz zapobieganie zmianom klimatu to główne tematy drugiego dnia spotkania ministrów spraw zagranicznych państw grupy G7, które trwa w Londynie.

To pierwsze od dwóch lat spotkanie szefów dyplomacji G7, które odbywa się na żywo, a nie w formie wideokonferencji, choć w dalszym ciągu z zachowaniem podwyższonych środków bezpieczeństwa z racji pandemii koronawirusa. Spotkanie jest przygotowaniem do szczytu przywódców tej grupy w pierwszej połowie czerwca w Kornwalii w południowo-zachodniej Anglii. W skład G7 wchodzą oprócz Wielkiej Brytanii, która w tym roku jej przewodniczy, Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone i Włochy.

Wprawdzie spotkania między ministrami zaczęły się już w poniedziałek, ale główne tematy obrad zaplanowano na wtorek. Także na wtorkowy wieczór zaplanowana jest robocza kolacja z udziałem dodatkowo zaproszonych gości - szefów dyplomacji Australii, Indii, Korei Południowej i RPA. Jak się oczekuje, brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab będzie w jej trakcie namawiał do ściślejszej współpracy między G7 a zaproszonymi krajami.

We wtorek rano omawiano sytuację w Birmie, gdzie kilka tygodni temu doszło do przewrotu wojskowego, a następnie w Libii i Syrii. Według zapowiedzi Raaba na popołudnie planowane były rozmowy o relacjach z Rosją, Chinami i Iranem. Dyskusja na temat Rosji dotyczyć miała m.in. tego, jak reagować na manewry wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą i na uwięzienie przez Kreml opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Komunikat ze spotkania ministrów zostanie wydany w środę, po jego zakończeniu.

W poniedziałek szefowie dyplomacji G7 ogłosili, że zobowiązali się do zainwestowania 15 mld dolarów w ciągu najbliższych dwóch lat, aby pomóc kobietom w krajach rozwijających się w dostępie do miejsc pracy i zwalczeniu ekonomicznych skutków pandemii. Uzgodnili również cel, jakim jest sprawienie, że w ciągu najbliższych pięciu lat dodatkowe 40 mln dziewcząt w krajach o niskich i średnich dochodach zacznie chodzić do szkół, a 20 mln dziewczynek do lat 10 nauczy się czytać.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński