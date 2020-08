W. Brytania: Sześć kolejnych zgonów na Covid-19, znów ponad 1000 zakażeń

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby odnotowano sześć zgonów z powodu Covid-19 i wykryto 1041 nowych zakażeń koronawirisem – poinformował w niedzielę brytyjski rząd.

Zarówno bilans nowych zgonów, jak i zakażeń jest zbliżony do tych z ostatnich dni. Od początku sierpnia dobowa liczba zmarłych utrzymuje się w przedziale między 0 a 20, z kolei nowych przypadków oscyluje w okolicach tysiąca, choć ze sporymi wahnięciami w górę i w dół. Zaniepokojenie budzi jednak fakt, że niedziela jest kolejnym dniem, gdy liczba ta jest powyżej tego pułapu, zwłaszcza że przez cały lipiec i pierwszy tydzień sierpnia nie zdarzyło się to ani razu. Niepokojące jest też to, że czwarty dzień z rzędu ma miejsce duży wzrost zakażeń w Szkocji, gdzie do niedawna sytuacja epidemiczna była względnie dobra.

W efekcie łączny bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł w Wielkiej Brytanii do 41 429, z czego 36 786 osób zmarło w Anglii, 2492 w Szkocji, 1592 w Walii, zaś 559 w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Meksykiem i Indiami. Natomiast liczba wykrytych zakażeń zwiększyła się do 325 624, co jest 13. najwyższym wynikiem na świecie.

W ciągu ostatniej doby wykonano prawie 190,5 tys. testów na obecność koronawirusa, zaś od początku epidemii - prawie 15,2 mln.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano w okresie 24 godzin między godz. 17 w piątek a godz. 17 w sobotę i które nastąpiły w ciągu 28 dni od czasu potwierdzenia testem obecności koronawirusa. Bilans nowych testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 sobotę a godz. 9 w niedzielę.

Tymczasem szkocki rząd poinformował w niedzielę o częściowym złagodzeniu restrykcji, które 18 dni temu wprowadzono w Aberdeen, gdzie wykryto ognisko wirusa. Od północy zniesiony zostanie zakaz oddalania się na więcej niż 5 mil od domu w celach rekreacyjnych i zakaz spotkań w domach, a w środę działalność mogą wznowić puby i restauracje.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński