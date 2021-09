W. Brytania: Szkocja nadal będzie wymagać testów od przyjeżdżających z zagranicy

Szkocki rząd poinformował w piątek wieczorem, że na razie nie dostosuje się do zapowiedzianego dla Anglii złagodzonego reżimu podróżnego i nadal będzie wymagał wykonania testu na obecność koronawirusa przed przyjazdem i testu typu PCR po przyjeździe.

W piątek po południu brytyjski minister transportu Grant Shapps zapowiedział, że od 4 października w miejsce trzech list - zielonej, żółtej i czerwonej, do których kraje są przypisane w zależności od zagrożenia epidemicznego - będzie tylko jedna - czerwona.

Ponadto od tego dnia podróżni nie będą już musieli przed przyjazdem do Anglii wykonywać testów na obecność koronawirusa, a od końca października osoby w pełni zaszczepione, które wracają z krajów spoza czerwonej listy będą mogły, zamiast testów typu PCR, wykonywać tańsze testy antygenowe. Zmiany te odnoszą się tylko do Anglii, bo wymogi dotyczące wjazdu do Szkocji, Walii i Irlandii Północnej ustalają tamtejsze rządy.

Szkocki rząd ogłosił w piątek wieczorem, że od 4 października również zastąpi trzy listy podróżne jedną, czerwoną, ale na razie utrzyma dotychczasowe zasady, jeśli chodzi o wymagane testy na obecność koronawirusa. Oznacza to, że wszyscy przyjeżdzający do Szkocji będą musieli wykonać test w ciągu 72 godzin przed przyjazdem, a także test typu PCR w drugim dniu po przyjeździe (osoby zaszczepione) lub w drugim i ósmym dniu (osoby niezaszczepione).

"Decyzja rządu brytyjskiego o wdrożeniu propozycji zniesienia wymogu testu przed przyjazdem do Anglii oraz stosowania testów przepływu bocznego w drugim dniu po przyjeździe nie została na tym etapie przyjęta w Szkocji ze względu na poważne obawy dotyczące wpływu na zdrowie publiczne. Badanie osób przyjeżdżających z zagranicy, zarówno przed, jak i po podróży, jest ważną częścią naszego reżimu na granicach, po to by zminimalizować ryzyko importu wariantów budzących obawy" - oświadczył szkocki rząd.

Wcześniej rząd Walii zapowiedział, że "uważnie przestudiuje" zmiany ogłoszone przez brytyjski rząd. Stanowiska na razie nie zajęły władze Irlandii Północnej.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński