W. Brytania: Szkocja obniża poziom restrykcji, ale utrzymuje obowiązek noszenia maseczek

Szkocja przejdzie 19 lipca na najniższy, zerowy poziom restrykcji covidowych, ale zostanie on nieco zmodyfikowany, a obowiązek zasłaniania twarzy w niektórych sytuacjach pozostanie przez pewien czas - ogłosiła we wtorek szefowa tamtejszego rządu Nicola Sturgeon.

Jak wyjaśniła, planowane złagodzenie ograniczeń musiało zostać zmodyfikowane z powodu rozprzestrzeniania się wariantu Delta. Powiedziała, że w czasie, gdy kontynuowany będzie program szczepień, muszą zostać utrzymane "rozsądne środki ostrożności", ale nadal ma nadzieję, że Szkocja będzie mogła przejść 9 sierpnia poza poziom zero, czyli do stanu, w którym zostaną zniesione niemal wszystkie prawnie obowiązujące ograniczenia.

"Musimy trzymać się ostrożnego podejścia. W przyszłym tygodniu łagodzimy restrykcje, ale nie rezygnujemy z nich. Nawet jeśli wyjdziemy poza poziom zero, nadal będziemy wymagać pewnych podstawowych środków, takich jak zasłanianie twarzy" - powiedziała Sturgeon we wtorek podczas wirtualnego posiedzenia szkockiego parlamentu.

Przejście do poziomu zero oznacza, że limit osób mogących spotykać się w domach zostanie podniesiony do ośmiu dorosłych z czterech gospodarstw domowych i do 10 dorosłych w przypadku spotkań w zamkniętych przestrzeniach publicznych, takich jak puby czy restauracje. Lokale gastronomiczne będą mogły być czynne do północy, a nie do 23. Limit osób mogących uczestniczyć w ślubach i pogrzebach zostanie podniesiony do 200.

Ale nadal będą obowiązywać limity w spotkaniach na otwartej przestrzeni - do 15 osób z 15 gospodarstw domowych - a te grupy będą musiały pozostawać od siebie w odległości co najmniej 1 metra, co oznacza, że będą pewne ograniczenia w przypadku imprez masowych na świeżym powietrzu. Ponadto planowany na 19 lipca stopniowy powrót pracowników do biur został przesunięty na 9 sierpnia.

Sturgeon poinformowała też, że od poniedziałku osoby, które są w pełni zaszczepione na terenie Wielkiej Brytanii, nie będą musiały odbywać kwarantanny po powrocie z krajów z tzw. żółtej listy, o ile wykonają test na obecność koronawirusa po przyjeździe. Ponadto szkocki rząd planuje znieść wymóg automatycznej kwarantanny osób w pełni zaszczepionych, które miały kontakt z osobą zakażoną, a przed nowym rokiem szkolnym podjęta zostanie decyzja, czy w przypadku, gdy w klasie czy grupie zostanie wykryte zakażenie, pozostali uczniowie również będą musieli się udać na kwarantannę.

W poniedziałek brytyjski premier Boris Johnson poinformował, że od 19 lipca w Anglii zostaną zniesione niemal wszystkie ograniczenia prawne w związku z koronawirusem, w tym - co budzi szczególne kontrowersje - wymóg noszenia maseczek w zamkniętych przestrzeniach publicznych. Rząd nadal będzie jednak zalecał ich noszenie w niektórych sytuacjach.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński