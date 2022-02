W. Brytania: Szkocja w marcu zniesie wszystkie restrykcje covidowe

Wszystkie prawnie obowiązujące restrykcje covidowe w Szkocji, w tym wymóg noszenia maseczek w zamkniętych przestrzeniach publicznych, zostaną zniesione 21 marca - ogłosiła we wtorek szefowa tamtejszego rządu Nicola Sturgeon.

Oznacza to także, że od tego dnia firmy nie będą już musiały gromadzić danych klientów w celu wykrywania kontaktów zakażonych ani też utrzymywać specjalnych zabezpieczeń, by ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się wirusa. Wcześniej, od 28 lutego, przestaną być wymagane certyfikaty covidowe, które obecnie są warunkiem wejścia na imprezy masowe powyżej określonych progów widowni i do klubów nocnych.

Sturgeon przedstawiła plan wycofania restrykcji dzień po tym, jak brytyjski premier Boris Johnson ogłosił zniesienie ostatnich, i tak już bardzo nielicznych, ograniczeń w Anglii, w tym zastąpienie wymogu izolowania się przez osoby zakażone - zaleceniem.

Sturgeon powiedziała, że również Szkocja odejdzie od wymogów prawnych i w dalszej walce z pandemią będzie polegała na szczepionkach, lekarstwach i odpowiedzialnym zachowaniu ludzi. Ostrzegła jednak, że "nie powinno to być traktowane jako sygnał, że Covid-19 nie stanowi już żadnego zagrożenia dla zdrowia".

Wyjaśniła, że nadal będzie zalecane noszenie maseczek w sklepach oraz w środkach transportu publicznego, a także izolowanie się przez osoby, u których test potwierdzi obecność koronawirusa.

Zapowiedziała też, że chce utrzymać darmowe testy na obecność koronawirusa, choć w tej sprawie szczegóły będzie mogła podać, gdy brytyjski rząd wyjaśni, komu będą one przysługiwać. W poniedziałek Johnson zapowiedział, że od 1 kwietnia darmowe testy nie będą już dostępne dla wszystkich, lecz tylko dla osób starszych i najbardziej narażonych na zakażenie; nie podał szczegółów. Zasugerował też, że jeśli rząd Szkocji chce utrzymać dostęp do testów na dotychczasowych zasadach, będzie musiał sam sfinansować koszty.

W Szkocji w ostatnich dniach wykrywa się 5-6 tys. zakażeń koronawirusem w ciągu doby, czyli około trzy razy mniej niż na przełomie grudnia i stycznia, gdy trwał szczyt fali zakażeń wywołanej wariantem Omikron.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński