W.Brytania: Szkocja zacznie znosić restrykcje 28 maja, rząd przewiduje 4 etapy

Pierwsza z czterech faz znoszenia w Szkocji restrykcji wprowadzonych w celu zatrzymania epidemii koronawirusa zacznie się 28 maja, czyli za tydzień - poinformowała w czwartek szefowa tamtejszego rządu Nicola Sturgeon.

Szkocja jako ostatnia część Zjednoczonego Królestwa przedstawiła plan luzowania ograniczeń. W Anglii zaczął się on już w zeszłym tygodniu.

W pierwszym etapie możliwe będzie spotkanie się z osobami z jednego gospodarstwa domowego poza własnym, ale tylko na zewnątrz i zachowując odległość dwóch metrów, spędzanie czasu na świeżym powietrzu, np. w parkach czy na plażach, aktywność sportowo-rekreacyjna, taka jak golf, tenis czy wędkarstwo, może zostać wznowiona część prac na zewnątrz - w rolnictwie i leśnictwie, ale jeszcze nie na budowach. Otwarte mogą zostać sklepy ogrodnicze, a restauracje mogą sprzedawać dania na wynos. Ludzie mogą przemieszczać się w celach rekreacyjnych, ale najlepiej, aby robili to piechotą lub na rowerze, i jeśli to możliwe powinni starać się pozostawać blisko domu.

W drugim etapie możliwe będą spotykanie się w większych grupach na zewnątrz, a także wizyty domowe członków jednego innego gospodarstwa domowego. Będzie można wznowić pracę na budowach, w zakładach przemysłowych i w małych sklepach. Otwarte zostaną place zabaw i obiekty sportowe i będzie można wznowić profesjonalne rozgrywki sportowe bez udziału publiczności.

Trzecia faza przewiduje wizyty domowe osób z więcej niż jednego gospodarstwa domowego, otwarcie muzeów, kin, bibliotek, siłowni, dużych sklepów, salonów fryzjerskich, gabinetów dentystycznych, pubów i restauracji, a także biur, które nie są kluczowe dla funkcjonowania gospodarki. Będą mogły się odbywać imprezy na żywo, choć z ograniczeniami co do liczby widzów i z zachowaniem dystansu między nimi. Od 11 sierpnia mają zostać otwarte szkoły, ale początkowo nauczanie będzie w systemie mieszanym, częściowo stacjonarnie, a częściowo zdalnie.

Czwarty etap będzie oznaczał zniesienie wszystkich restrykcji, w tym powrót do imprez masowych z udziałem pełnej publiczności, wznowienie działalności we wszystkich miejscach pracy i przywrócenie transportu publicznego do pełnej wydajności.

Jak wyjaśniła Sturgeon, nie ma wyznaczonych dat poszczególnych etapów, ale sytuacja będzie poddawana ocenie co trzy tygodnie i jeśli będzie wystarczający postęp w zwalczaniu epidemii, podejmowana będzie decyzja o przejściu do kolejnego. Powiedziała też, że proces znoszenia restrykcji może zostać przyspieszony w stosunku do przedstawionego planu, jeśli sytuacja na to pozwoli.

"Nasze wychodzenie z blokady będzie szybsze lub wolniejsze, w zależności od dalszych sukcesów w tłumieniu wirusa. W nadchodzących tygodniach nasze przesłania staną się bardziej zniuansowane i złożone. Proste, ścisłe nakazy będą stopniowo zastępowane przez konieczność zachowania przez nas wszystkich rozsądku i odpowiedzialności" - oświadczyła szefowa szkockiego rządu.

Według danych brytyjskiego ministerstwa zdrowia w Szkocji zanotowano 14 856 przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 2 184 zakończyło się śmiercią.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński