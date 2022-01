W. Brytania: Szkocja znosi limit 500 osób na wydarzeniach na otwartym powietrzu

Od najbliższego poniedziałku w Szkocji zniesiony zostanie limit maksymalnie 500 osób mogących uczestniczyć w wydarzeniach na wolnym powietrzu - ogłosiła we wtorek szefowa tamtejszego rządu Nicola Sturgeon.

To oznacza, że duże rozgrywki sportowe będą mogły się odbywać z udziałem publiczności i znów można będzie organizować koncerty i inne wydarzenia na wolnym powietrzu. Organizatorzy będą musieli jednak sprawdzać wyższy odsetek osób, czy faktycznie mają certyfikaty covidowe, wymagane do wejścia - zamiast 20 proc., jak było do tej pory, będzie to albo 50 proc. uczestników, albo 1000 osób, w zależności od tego, która z tych liczb jest wyższa.

Limit 500 osób wszedł w życie 26 grudnia, aby zatrzymać rozpowszechnianie się wariantu Omikron. Z tego powodu wiele zaplanowanych wydarzeń, w tym uliczne obchody nadejścia Nowego Roku, odwołano, zaś rozgrywki sportowe albo przełożono, albo odbywają się bez udziału publiczności.

Jednak jak pokazują dane szkockiego rządu, te restrykcje nie miały większego wpływu na sytuację epidemiczną, bo w tygodniu do 6 stycznia włącznie liczba zakażeń w Szkocji (2824 na milion mieszkańców) była wyższa niż w Anglii (2615 na 1 mln), gdzie takich ograniczeń nie wprowadzono.

Sturgeon poinformowała również, że limity widzów mogących uczestniczyć w wydarzeniach w pomieszczeniach zamkniętych - 200 osób, jeśli są w nich miejsca siedzące, lub 100 osób, jeśli ich nie ma - zostaną utrzymane co najmniej do 24 stycznia. Nadal wymagane jest noszenie maseczek w zamkniętych przestrzeniach publicznych, praca z domu, jeśli ktoś ma taką możliwość, oraz ograniczenie spotkań w domach do członków trzech innych gospodarstw domowych.

Od najbliższego poniedziałku zmienia się też definicja osoby w pełni zaszczepionej. Na potrzeby certyfikatów covidowych uznawana za taką będzie osoba, która przyjęła dawkę przypominającą szczepionki, chyba że od trzymania drugiej nie minęły jeszcze cztery miesiące.

W Szkocji, podobnie jak w Anglii i w Walii, są wstępne sygnały świadczące, że szczyt fali zakażeń z powodu wariantu Omikron mógł już minąć. Jak podano we wtorek, w ciągu minionej doby wykryto 10,4 tys. zakażeń, czyli o prawie 7 tys. mniej niż tydzień wcześniej.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński