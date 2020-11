W. Brytania: Szkocki pisarz Douglas Stuart laureatem tegorocznej Nagrody Bookera

Szkocki pisarz Douglas Stuart zdobył w czwartek tegoroczną Nagrodę Bookera dla najlepszej powieści w języku angielskim. Jego debiutancka książka "Shuggie Bain" opowiada o chłopcu z Glasgow w latach 80. starającym się wspierać matkę w walce z uzależnieniem i biedą.

44-letni Stuart był jedynym urodzonym w Wielkiej Brytanii autorem na liście sześciu finalistów najbardziej prestiżowego konkursu literackiego w tym kraju, choć od 20 lat mieszka on w Nowym Jorku. Stał się on drugim Szkotem, który otrzymał przyznawaną od 1969 r. nagrodę.

Stuart, będący projektantem mody, zaczął pisać "Shuggie Bain" 10 lat temu. Powieść opisuje życie Agnes Bain, która po rozpadzie małżeństwa popada w rozpacz i zmaga się z alkoholizmem. Z powodu jej postępującego staczania się, opuszczają ją wszystkie dzieci, z wyjątkiem jednego, Shuggie, który usiłuje jej pomóc, borykając się jednocześnie z własnymi dużymi problemami osobistymi.

Laureat zadedykował książkę matce, która zmarła z powodu alkoholizmu, gdy miał 16 lat. "Moja matka jest na każdej stronie tej książki, a bez niej nie byłoby mnie tutaj i nie byłoby mojej pracy" - mówił Stuart podczas ceremonii, która z powodu epidemii koronawirusa odbyła się w formie zdalnej. W uroczystości wzięli udział m.in. żona brytyjskiego następcy tronu, księżna Camilla oraz były prezydent USA Barack Obama.

Przewodnicząca jury Margaret Busby powiedziała, że w przeciwieństwie do zeszłego roku, gdy przyznano dwie równorzędne nagrody, w tym roku decyzja była jednogłośna, a podjęcie decyzji zajęło jurorom tylko godzinę. Jak mówiła, książka jest "pełna wyzwań, intymna i porywająca... każdy, kto ją przeczyta, nigdy nie będzie czuł się tak samo". Dodała, że "przeznaczeniem powieści jest zostanie klasykiem".

Na tegorocznej liście finalistów znalazły się także "The New Wilderness" Diane Cook, "Burnt Sugar" Avni Doshi, "Real Life" Brandona Taylora (cała trójka autorów pochodzi z USA), "The Shadow King" etiopsko-amerykańskiej pisarki Maazy Mengiste i "This Mournable Body" pochodzącej z Zimbabwe Tsitsi Dangarembgi. Cztery spośród sześciu książek, które znalazły się w finale, to debiuty.

Nagroda Bookera przez wiele lat była przeznaczona dla pisarzy z państw Wspólnoty Narodów, Irlandii, RPA i Zimbabwe. Od 2014 roku nagradzana może być dowolna powieść napisana po angielsku i wydana w Wielkiej Brytanii lub Irlandii.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński