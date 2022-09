W. Brytania: Szkolenia ukraińskich żołnierzy wydłużone z 3 do 5 tygodni

Szkolenia ukraińskich żołnierzy na brytyjskich poligonach w ramach kierowanego przez Wielką Brytanię programu zostały wydłużone z trzech do pięciu tygodni - podała w poniedziałek stacja Sky News, której potwierdził to minister obrony Ben Wallace.

Jak wyjaśnia Sky News, kurs, który przechodzą Ukraińcy, oparty jest na brytyjskim podstawowym szkoleniu piechoty i obejmuje on obsługę broni, pierwszą pomoc na polu walki, terenoznawstwo i taktykę patrolowania. Natomiast dodatkowe dwa tygodnie pozwolą na bardziej zaawansowane szkolenia, takie jak walka w okopach i w warunkach miejskich, użycie pojazdów wojskowych oraz ćwiczenia na polu walki w symulowanych warunkach bojowych.

Ofertę szkoleń ukraińskich żołnierzy na brytyjskich poligonach przedstawił w czerwcu w Kijowie premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Mówił on wówczas, że w ramach tego programu mogłoby w ciągu 120 dni zostać przeszkolonych 10 tys. żołnierzy. Od tego czasu do programu dołączyło jeszcze siedem krajów - Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Litwa, Kanada i Nowa Zelandia. Sky News podała, że przeszkolenie na brytyjskich poligonach przeszło już ok. 4700 Ukraińców.

