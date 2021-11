W. Brytania: Taksówkarz, w samochodzie którego wybuchła bomba: to cud, że żyję

Taksówkarz z Liverpoolu, w samochodzie którego przed tygodniem wybuchła przewożona przez terrorystę bomba, powiedział w niedzielę - po raz pierwszy odnosząc się publicznie do tej sytuacji - że to "cud, że żyje".

Do zdarzenia doszło, gdy w Wielkiej Brytanii obchodzona była Niedziela Pamięci, podczas której oddawany jest hołd poległym brytyjskim żołnierzom. Tuż przed godz. 11. w taksówce, która podjechała przed jeden ze szpitali w Liverpoolu, wybuchła bomba. Wskutek eksplozji i pożaru zginął przewożący ją pasażer, 32-letni imigrant z Bliskiego Wschodu, Emad al Swealmeen, a kierowca - David Perry, zdołał w ostatniej chwili wyskoczyć z pojazdu i odniósł tylko drobne obrażenia.

"W imieniu swoim, Rachel i naszej rodziny, chcielibyśmy podziękować wszystkim za wszystkie wasze życzenia powrotu do zdrowia i za niesamowitą ofiarność. Jesteśmy tym do głębi poruszeni. Specjalne podziękowania dla personelu w Liverpool Women's Hospital, personelu i zespołu medycznego w Aintree Hospital, policji hrabstwa Merseyside i policji antyterrorystycznej, którzy wszyscy byli niesamowici" - napisał Perry w wydanym oświadczeniu.

"Czuję, że to cud, że żyję i jestem szczęśliwy, że nikt inny nie odniósł obrażeń w tym nikczemnym akcie. Potrzebuję teraz czasu, aby spróbować dojść do siebie po tym, co się stało i skupić się na moim powrocie do zdrowia zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Proszę bądźcie uprzejmi, bądźcie czujni i pozostańcie bezpieczni" - dodał.

W oświadczeniu nie odniósł się on do doniesień podawanych nazajutrz po wybuchu przez część mediów, które powołując się na jego znajomych i wpisy w mediach społecznościowych, pisały, że widząc, iż pasażer manipuluje przy ładunku wybuchowym zamknął go od środka w części pasażerskiej samochodu, po czym tuż przed eksplozją zdołał wyskoczyć z samochodu. Na podstawie tych relacji przytomności umysłu i odwagi gratulowali mu premier Boris Johnson i burmistrz Liverpoolu Joanne Anderson.

Jednak jego żona Rachel już na początku tygodnia zdementowała te doniesienia prasowe. "Eksplozja nastąpiła, gdy był w samochodzie i to, jak udało mu się uciec jest istnym cudem. Z pewnością miał kilku aniołów stróżów, którzy się nim opiekowali. Istnieje wiele pogłosek, krążących wokół tego, że był bohaterem i zamknął pasażera wewnątrz samochodu... ale prawda jest taka, że bez wątpienia ma szczęście, że żyje. Módlmy się, żeby to nie przytrafiło się nikomu innemu" - oświadczyła.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński