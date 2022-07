W. Brytania: Temperatura osiągnęła rekordowy poziom 39,1 stopni i wciąż rośnie

Najwyższą temperaturę w historii pomiarów w Wielkiej Brytanii - 39,1 st. Celsjusza - zanotowano we wtorek przed południem w miejscowości Charlwood w hrabstwie Suffolk w południowo-wschodniej Anglii - podał urząd meteorologiczny Met Office.

To o 0,4 stopnia więcej niż wynosił dotychczasowy rekord, który ustanowiony został trzy lata temu w ogrodzie botanicznym uniwersytetu w Cambridge.

Met Office już od kilku dni prognozował, że w czasie przechodzącej przez Wyspy Brytyjskie fali upałów zapewne zostanie zanotowana najwyższa temperatura w historii pomiarów, ale jak zwrócił uwagę, niezwykłe jest to, że rekord pobity został o tak wczesnej porze dnia. Dodał, że jest niemal pewne, iż temperatury w ciągu dnia jeszcze wzrosną i zapewne po południu dojdą do 40-41 stopni. Największa szansa na to jest w środkowo-wschodniej Anglii - w hrabstwie Lincolnshire bądź Yorkshire.

Na większości terytorium Anglii i w sporej części Walii od poniedziałku do północy z wtorku na środę obowiązuje najwyższy poziom alertu w związku z upałami. To pierwszy przypadek w historii, by Met Office wprowadził czerwony poziom z powodu wysokich temperatur.