W. Brytania: "The Guardian" o beatyfikacji Ulmów: pierwszy raz beatyfikowano całą rodzinę

Brytyjski dziennik "The Guardian" pisząc o uroczystości beatyfikacji rodziny Ulmów, która odbyła się w niedzielę w Markowej, podkreśla, że to pierwszy przypadek w historii Kościoła katolickiego, by beatyfikowana została cała rodzina.

Przewodniczący nabożeństwu beatyfikacyjnemu kard. Marcello Semeraro, prefekt watykańskiej Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, podkreślił, że Ulmowie za ukrywanie Żydów "zapłacili najwyższą cenę męczeństwa", zaś papież Franciszek, którego słowa były transmitowane na telebimach w Markowej, powiedział, że Ulmowie "reprezentowali promień światła w ciemności" wojny i powinni być wzorem dla wszystkich w "czynieniu dobra i służbie potrzebującym", relacjonuje "The Guardian".

Józef i Wiktoria Ulmowie oraz ich siedmioro dzieci zostali zamordowani przez niemieckich nazistów 24 marca 1944 roku za to, że w swoim domu w Markowej ukrywali ośmioro Żydów.

Gazeta pisze, że Kościół stanął przed dylematem w kwestii beatyfikacji nienarodzonego dziecka Wiktorii i uznania go za męczennika, ponieważ m.in. nie zostało ono ochrzczone, co jest wymogiem beatyfikacji. Watykańska Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych wydała wyjaśnienie, w którym stwierdziła, że dziecko otrzymało chrzest krwi, ponosząc męczeństwo wraz ze swoją matką.

Dziennik przypomina też, że Ulmowie już w 1995 r. zostali uhonorowani przez izraelski instytut Yad Vashem tytułami Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.