W. Brytania: "The Guardian" opisuje historię rotmistrza Pileckiego

Brytyjski dziennik "The Guardian" w sekcji poświęconej książkom przybliża w środę sylwetkę rotmistrza Witolda Pileckiego. Jego biografia "Ochotnik" autorstwa Jacka Fairweathera ubiega się o jedną z głównych brytyjskich nagród literackich - Costa Book Awards.

"Ta zdumiewająca opowieść o Witoldzie Pileckim, członku ruchu oporu w Warszawie, który próbował wzniecić bunt w obozach, zdobyła nagrodę Costa Book Award w kategorii biografia" - pisze "The Guardian".

6 stycznia książka "The Volunteer: The True Story of the Resistance Hero who Infiltrated Auschwitz" otrzymała nagrodę Costa Book Award w kategorii biografia, co oznacza, że wciąż ma szansę na zdobycie głównej nagrody - tytułu Costa Book of the Year 2019, czyli wygrania jednego z najbardziej prestiżowych konkursów literackich w Wielkiej Brytanii.

"Relacja dziennikarza Jacka Fairweathera o odwadze, sile i człowieczeństwie Pileckiego zasłużenie otrzymała nagrodę Costa (Book Award) 2019 za biografię. Jak sam mówi, historia Pileckiego jest +niezbędna dla naszego zrozumienia, jak powstało Auschwitz+. Na oczach Pileckiego obóz koncentracyjny został przekształcony w fabrykę śmierci. Przez prawie trzy lata spędzone w Auschwitz ryzykował życiem, by odsłonić prawdziwy horror obozu. Jego heroiczne próby zwrócenia uwagi świata na to, co się działo, ujawniły się w pełni dopiero po upadku Związku Sowieckiego i otwarciu polskich archiwów państwowych" - pisze "The Guardian".

Gazeta opisuje losy Pileckiego, od jego decyzji w lipca 1940 r., by na ochotnika trafić do niemieckiego obozu Auschwitz, poprzez jego próby wzniecenia oporu w obozie oraz starania o przekazanie na zewnątrz informacji o tym, co się w nim dzieje, jego ucieczkę z Auschwitz, aż po proces i egzekucję w komunistycznej Polsce w 1948 r.

"Pilecki zmarł uważając, że zawiódł. Jednak jak pokazuje ta wciągająca historia jego niezwykłego życia, zrobił więcej niż ktokolwiek inny, aby ujawnić prawdziwy horror obozu. To sojusznicy nie słuchali" - pisze "The Guardian".

Od 1971 r. nagrodami Costa Book Awards wyróżniane są książki napisane w języku angielskim przez pisarzy mieszkających w Wielkiej Brytanii bądź Irlandii. Obecnie są przyznawane w pięciu kategoriach - powieść, debiutancka powieść, biografia, poezja i książka dla dzieci, po czym spośród zwycięzców tych kategorii wybierana jest książka roku.

Pozostali zwycięzcy kategorii to: "Middle England" Jonathana Coe (powieść), "The Confessions of Frannie Langton" Sary Collins (debiutancka powieść), "Fleche" Mary Jean Chan (poezja) i "Asha and the Spirit Bird" Jasbinder Bilan (książka dla dzieci). Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach dostali nagrodę w wysokości 5 tys. funtów. Tytuł Costa Book of the Year za rok 2019 - wraz z nagrodą w wysokości 30 tys. funtów - przyznany zostanie 28 stycznia.

Pochodzący z Walii 40-letni Fairweather jest pisarzem i dziennikarzem; był m.in. szefem biura brytyjskiego dziennika "Daily Telegraph" w Bagdadzie i fotoreporterem amerykańskiego "Washington Post" w Afganistanie. Napisał również dwie inne książki, "The Good War" i "The War of Choice", o wojnach w Afganistanie i w Iraku. Jest laureatem prestiżowych nagród dziennikarskich.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński